توسعه یک دیسک هولوگرافیک با ظرفیت 500 گیگابایت

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز تحقیقاتی شرکت جنرال الکتریک اعلام کردند که گام جدیدی در توسعه نسل جدید فناوری ذخیره سازی نوری بردارند.

این تیم نوعی ماده میکرو هولوگرافیک را ایجاد کردند که می تواند 500 گیگابایت اطلاعات را در فضایی به وسعت یک "دی. وی. دی" و با سرعت دیسکهای "بلو- ری" (پرتو آبی) استاندارد ذخیره کند.

به خاطر استفاده از این ماده هولوگرافیک، این دیسک می تواند اطلاعات را در حجمی معادل 20 دیسک بلو- ری، 100 "دی. وی. دی" و یا یک دیسک سخت رایانه های قابل حمل آرشیو کند.

سالها است که درباره ذخیره سازی هولوگرافیک صحبت می شود اما تاکنون توسعه این فناوری با موانع بسیاری از جمله توسعه ماده شیمیایی لازم برای تولید حمایتهای این دیسک، مهندسی سخت افزارهای نوری و الکترونیکی سیستم نوشتن و خواندن این دیسکها، سرعت دسترسی و انتقال اطلاعات مواجه بود.

اکنون دانشمندان جنرال الکتریک توانسته اند سرعت نوشتن اطلاعات را بر روی این دیسک 100 برابر نسبت به نمونه های آزمایشی قبلی بهبود ببخشند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "دسترسی تجاری به یک ماده هولوگرافیک به دو پارامتر اولیه یعنی بازتاب پذیری هولوگرام و حساسیت ماده بستگی دارد. بازتاب پذیری نشان می دهد که چه حجم اطلاعات می توانند ثبت شوند درحالی که حساسیت بدان معنی است که اطلاعات با چه سرعتی قادرند بر روی ماده ذخیره شوند. بنابراین هرچه حساسیت بالاتر باشد سرعت ثبت بیشتر است."

براساس گزارش دیجیتال دی، ذخیره سازی هولوگرافیک با فرمتهای فعلی ذخیره نوری از جمله "دی. وی. دی" و "بلو- ری" متفاوت است.

درحقیقت، دیسکهای "دی. وی. دی" و "بلو- ری" اطلاعات را تنها بر روی سطح دیسک ذخیره می کنند. درحالیکه این دیسک جدید ساخته شده از ماده میکرو هولوگرافیک قادر است اطلاعات را در سراسر قطر خود و به صورت سه بعدی ذخیره کند و تنها به سطوح دوبعدی محدود نشود.

این ویژگی اجازه می دهد که ظرفیت حافظه نسبت به فناوریهای فعلی ذخیره سازی اطلاعات افزایش یابد. جنرال الکتریک به مدت 8 سال است که بر روی دیسکهای هولوگرافیک تحقیق می کند.