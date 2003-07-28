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۶ مرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۱۰

يحيي گل محمدي در گفت گو با "مهر" :

غمخوار گفت در پرسپوليس بمان

غمخوار گفت در پرسپوليس بمان

يحيي گل محمدي براي ماندن يا رفتن از پرسپوليس دو دل مانده است.

به گزارش خبرنگار "مهر"، پس از تماسهايي كه مسوولان باشگاه فولاد با گل محمدي براي حضور در اين تيم داشتند، وي نظر نهايي خود را  منوط به نظر باشگاه پرسپوليس دانست. در همين رابطه جلسه اي عصر امروز در باشگاه پرسپوليس برگزار شد كه طي آن غمخوار از مدافع ملي پوش خود خواست تا پايان زمان قراردادش در اين تيم بماند.

گل محمدي در اين باره گفت: صحبتهايي صورت گرفت و آقاي غمخوار معتقد  بود كه در اين برهه پرسپوليس به من نياز دارد، من نيز با توجه به زمان قرار داد باقي مانده قصد دارم در پرسپوليس به كارم ادامه دهم، ضمن اينكه فولادي ها هم تمايل دارند تا من به اهواز بروم. بهر حال ظرف امروز و فردا تكليفم مشخص مي شود. ولي در نهايت فكر مي كنم در پرسپوليس بمانم.

 

کد مطلب 13686

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