اجراي طرح تدوين استراتژي و تهيه مدل مفهومي سيستم اطلاعات جغرافيايي وزارت نيرو

به گزارش گروه دانشگاهي مهر مديريت منابع آب كشور ، تامين انتقال و توزيع آب براي مصارف شرب شهر ها، كشاورزي و صنعت ، جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها ، مديريت شبكه توليد ، انتقال و توزيع برق كشور ، مديريت طرح هاي مربوط به انرژي هاي نو و بهينه سازي انرژي نيازمند يك تفكر سيستمي ، جامع و بهينه مي باشد.

در حال حاضر اطلاعات مكاني در واحدهاي مختلف وزارت نيرو در فرصت هاي مختلف، توليد و به صورت پراكنده نگهداري و ذخيره سازي مي شود. به منظور ايجاد يك زير ساختار داده مكاني (SDI) مناسب در سطح واحدهاي ستادي و اجرايي وزارت نيرو و نيز ارايه راهكارهاي مناسب در توليد و به هنگام سازي اطلاعات مكان مرجع يكپارچه در سطح وزارتخانه ، شورايي به نام شوراي سياستگذاري GIS و RS وزارت نيرو تشكيل گرديده است.

اين شورا پروژه اي تحت عنوان طرح استراتژي و تهيه مدل مفهومي سيستم اطلاعات جغرافيايي وزارت نيرو تعريف نمود كه اين پروژه با مشاوره دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي انجام گرديد.

شناخت وضعيت موجود تشكيلات ، اطلاعات و نيازمندي هاي كاربران واحدهاي ستادي و اجرايي وزارت نيرو از نقطه نظر GIS ، تدوين استراتژي به كارگيري GIS در وزارت نيرو و تهيه مدل مفهومي GIS وزارت نيرو سه مرحله اصلي اين پروژه محسوب مي شود.

شايان ذكر است در مرحله تدوين استراتژي چشم انداز ، اهداف و توصيه هاي استراتژيك توسعه GIS و RS در وزارت نيرو و سازمان اجرا و نگهداري GIS تعيين گرديد و تعيين مقياس هاي بهينه جهت ذخيره سازي اطلاعات مكاني، تعيين و مستند سازي اطلاعات مكاني و توصيفي ورد نياز GIS وزارت نيرو در مقياس هاي منتخب و ترسيم مدل داده از جمله مواردي است كه در مرحله تهيه مدل مفهومي انجام گرديده است.