اختصاص 500 میلیارد ریال برای بازسازی آسفالت خیابان های تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای طرح نهضت اساسی آسفالت معابر خیابان ها و مسیرهای اصلی و فرعی شهر تبریز، طی این مدت بالغ بر 500 میلیارد ریال اعتبار از سوی شهرداری برای اجرای آسفالت اساسی، لکه گیری و آسفالت رویه هزینه شده است.

نوین افزود: اجرای این طرح عظیم زیربنایی در حوزه شهری در حالی از سوی شهرداری تبریز در دستور کار قرار گرفته است که طی دهه های گذشته مسئله آسفالت به مهم ترین چالش مدیریت شهری و معضلی برای افزایش سطح نارضایتی عمومی در بین شهروندان تبدیل شده بود.

وی با اشاره به ادامه اجرای طرح نهضت آسفالت در تبریز گفت: در سال جاری نیز شهرداری تبریز در راستای عمل به تعهدات خود به شهروندان و تداوم طرح مذکور، با اختصاص اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال، تداوم اجرای این طرح در سال جاری را با هدف گذاری معابر و مسیرهای اولویت بندی شده در برنامه کاری خود قرار داده است.

شهردار تبریز یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 80 میلیارد ریال آسفالت اساسی در سطح شهر تبریز انجام داده است.

نوین افزود: از ابتدای سال 90 تاکنون و طی چهار ماه گذشته مناطق فراوانی از شهر تبریز تحت پوشش اجرای طرح نهضت آسفالت اساسی قرار گرفته اند که این حجم از آسفالت ریزی موجبات رضایت شهروندان ساکن در این مناطق را فراهم آورده است.

