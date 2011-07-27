13 میلیارد ریال برای مجتمع آبرسانی روستایی رامیان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی صبح چهارشنبه درگفتگویی خبری با اشاره به بهره برداری از چاه عمیق روستای توران فارس افزود: روستای توران فارس یکی از بزرگترین روستاهای بخش مرکزی شهرستان رامیان با بیش از 700 خانوار است.

وی اظهار داشت: آب شرب روستای مذکور از یک حاقه چاه عمیق و مخزن قدیمی تأمین می شد که با فرا رسیدن فصول گرم سال پاسخگوی نیاز آن نبود.

وی عنوان کرد: در راستای رفع مشکل کمبود آب شرب و تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی حفر یک حلقه چاه عمیق و احداث مخزن هوایی 50 متر مکعبی در سال 89 شروع شد.

سمیعی بیان داشت: هم اکنون با اجرای خط انتقال بطول 600 متر در مدار بهره برداری قرار گرفته است.



فرماندار رامیانن گفت: این پروژه در راستای تکمیل مجمع آبرسانی شهید رجایی بوده و اعتبار هزینه شده برابر با 13 میلیارد ریال است.

شهرستان رامیان در شرق گلستان واقع شده است.