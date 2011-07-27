به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سخنانی اظهار داشت: میزان اثربخشی و بازدارندگی آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد باید مورد پژوهش قرار گرفته و مسئولان امر به این مهم توجه داشته باشند.



وی با بیان اینکه آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد باید پشتوانه علمی و تحقیقاتی داشته باشد افزود: گاه ارائه آموزش‌های غلط می‌تواند اثرات مخرب و معکوس داشته و حتی بستری برای سوق دادن جوانان به سمت مواد مخدر مهیا سازد.



استاندار قم ضمن انتقاد از نگاه سطحی به آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد تصریح کرد: برنامه‌های آموزشی باید به سمت گروه‌های هدف و در معرض خطر سوق داده شود، زیرا عمدتا خانواده‌ها و محلات مشکل‌دار کانون خطر ابتلاء به اعتیاد هستند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود تدوین سند جامع پیشگیری از اعتیاد را مورد توجه قرار داد و گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه باید سالانه 8 درصد از آمار معتادان کشور کاهش یابد، از این رو تدوین سند جامع پیشگیری و برش استانی این سند با توجه به شرایط و اقتضائات استان بسیار اهمیت دارد.



موسی‌پور گفت: محتوا و نوع آموزش‌های ارائه شده در خصوص پیشگیری از اعتیاد به ویژه در مراکز آموزشی و مدارس باید به خوبی احصاء شده و پس از بررسی کارشناسی به جوانان و نوجوانان و گروه‌های هدف ارائه شود.



وی همچنین ایجاد اردوگاه‌های ترک اعتیاد در استان قم را کار ارزشمند و ضروری عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح در جلوگیری از اشاعه این بلای خانمان سوز و تأمین رفاه آسایش و آرامش جامعه و خانواده‌ها تأثیر بسزایی دارد و همه معتادان باید در گستره این طرح قرار بگیرند.



استاندار قم خواستار تخصیص اعتبارات و امکانات لازم برای تقویت اردوگاه‌های ترک اعتیاد شد و گفت: همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید در تأمین این هدف مشارکت داشته باشند.



وی افزود: نیروهای اطلاعاتی و انتظامی باید کانون‌های آلوده و پخش مواد مخدر در استان را شناسایی و با تمرکز اقدامات و برنامه‌ها این کانون‌های خطر را منهدم ساخته و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص انجام شود.



حجت‌الاسلام موسی‌پور در پایان اظهار داشت: در هفته مبارزه با مواد مخدر باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای ارائه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی به نسل جوان و نوجوان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و محلات محروم شهر استفاده شود.