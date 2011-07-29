  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۷

اختصاصی مهر /

زمان دومین فراخوان جذب دانشگاه آزاد/ بورسیه 700دانشجوی ایرانی از 4کشور

زمان دومین فراخوان جذب دانشگاه آزاد/ بورسیه 700دانشجوی ایرانی از 4کشور

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، از زمان جدید فراخوان جذب هیئت علمی در این دانشگاه خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد قطعاً تا 6 ماه آینده فراخوان دوم جذب هیئت علمی خود را آغاز می کند.

حسن احدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام زمان دومین فراخوان جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد تا شش ماه آینده، گفت: در فراخوان داخلی جذب هیئت علمی 27 هزار نفر متقاضی شدند که دانشگاه آزاد از این تعداد و براساس نیاز تنها 2 تا 3 هزار نفر از آنان را جذب می کند.

وی همچنین از جذب 700 دانشجوی بورسیه ایرانی خارجی از کشور خبر داد و اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی 700 دانشجوی ایرانی خارج از کشور را از کشورهای آلمان، بلاروس، مالزی و فرانسه به منظور جذب هیئت علمی تاکنون بورسیه و جذب کرده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی درباره روند جذب این دانشجویان در سفارت ایران، اظهار داشت: دانشگاه آزاد از سفارت ایران از هر کدام از کشورهای آلمان، بلاروس، مالزی و فرانسه خواست تمام دانشجویان ایرانی در این سفارت گرد هم آیند تا در ارتباط با جزئیات جذب در دانشگاه آزاد به آنان اطلاع رسانی شود.

احدی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی دانشجویان بورسیه دکتری را در سال اول جذب می کند در حالیکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرآیند جذب بورسیه دکتری را در سال سوم انجام می دهد.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد، فرایند جذب دانشجویان ایرانی خارج از کشور در آینده ای نزدیک و در سایر کشورهای جهان گسترش می یابد.

کد مطلب 1368622

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها