زمان دومین فراخوان جذب دانشگاه آزاد/ بورسیه 700دانشجوی ایرانی از 4کشور

حسن احدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام زمان دومین فراخوان جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد تا شش ماه آینده، گفت: در فراخوان داخلی جذب هیئت علمی 27 هزار نفر متقاضی شدند که دانشگاه آزاد از این تعداد و براساس نیاز تنها 2 تا 3 هزار نفر از آنان را جذب می کند.

وی همچنین از جذب 700 دانشجوی بورسیه ایرانی خارجی از کشور خبر داد و اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی 700 دانشجوی ایرانی خارج از کشور را از کشورهای آلمان، بلاروس، مالزی و فرانسه به منظور جذب هیئت علمی تاکنون بورسیه و جذب کرده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی درباره روند جذب این دانشجویان در سفارت ایران، اظهار داشت: دانشگاه آزاد از سفارت ایران از هر کدام از کشورهای آلمان، بلاروس، مالزی و فرانسه خواست تمام دانشجویان ایرانی در این سفارت گرد هم آیند تا در ارتباط با جزئیات جذب در دانشگاه آزاد به آنان اطلاع رسانی شود.

احدی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی دانشجویان بورسیه دکتری را در سال اول جذب می کند در حالیکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرآیند جذب بورسیه دکتری را در سال سوم انجام می دهد.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد، فرایند جذب دانشجویان ایرانی خارج از کشور در آینده ای نزدیک و در سایر کشورهای جهان گسترش می یابد.