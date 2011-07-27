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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

علوی:

ایجاد فضای فرهنگی گامی برای اسلامی شدن دانشگاه ها است

ایجاد فضای فرهنگی گامی برای اسلامی شدن دانشگاه ها است

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه تبریز، ایجاد محیط سالم و فضای فرهنگی در دانشگاهها را گامی در جهت اسلامی شدن این مراکز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی علوی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح همایش سراسری گزینشگران دانشگاه ها در تبریز اظهار داشت: در مسیر اسلامی شدن دانشگاه ها باید قدم های عالمانه­ای برداشته شود که قطعا در این راستا با ایجاد محیط سالم در دانشگاهها و ایجاد فضای سالم فرهنگی می توان در جهت توسعه آموزش و پژوهش کمک شایانی داشت.

علوی با اشاره به اینکه دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی با همه سازمان­ها و مراکز دولتی تفاوت اساسی و عمده­ای دارند، گفت: این تفاوت به دلیل وظیفه دانشگاه­ها در توسعه منابع انسانی موردنیاز جامعه است که همه واحدها و بخش­های مختلف دانشگاه­ها سعی­شان بر این است که انسان متعهد و متخصص تربیت کنند که در خدمت توسعه و پیشرفت کشور باشد.

وی با بیان اینکه امروز استقلال کشورمان منوط به داشتن نیروی انسانی ماهر، متخصص و متعهد است، تصریح کرد: امروز در عصر ارتباطات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با ترفندهای مختلف از جمله جنگ رسانه­ای گسترده می خواهند توسعه و پیشرفت را از کشور ما بگیرند که با هوشیاری مسئولان نظام همه توطئه آنان خنثی شده است.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به این همایش و اینکه گزینشگران باید برای رسیدن به اهداف عالی خود باید زمان شناس باشند، یادآور شد: دانشگاهها الگوی حرکت­های جامعه به شمار می­روند و در این میان گزینشگران در خط مقدم این حرکت­ها قرار دارند.

علوی با بیان اینکه گزینشگران باید جذب حداکثری و دفع حداقلی را در دستور فعالیت خود قرار دهند، افزود: یک گزینشگر باید همچون طبیبی محرم مراجعه­کنندگان خویش باشد.

وی همچنین با بیان ویژگی­های  شهر تبریز از این شهر به عنوان شهر علامه های بزرگ، شهر شهیدان و عالمان بدیع، شهر شهیدان محراب، شهر حماسه ها و قیام ها یاد کرد و گفت: این شهر در طول تاریخ نقش تعیین کننده ای در توسعه فرهنگ اسلامی و تشیع داشته است.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به پتانسیل های مختلف این دانشگاه در عرصه های مختلف یادآور شد: این دانشگاه به عنوان دومین دانشگاه دانشگاه قدیمی کشور که بعد از دانشگاه تهران فعالیت آموزشی و علمی خود را با ایجاد دو دانشکده ادبیات و طب آغاز نموده است که امروز به برکت انقلاب این دانشگاه بعنوان یکی از  10 دانشگاه برتر کشور مطرح است که نقش کلیدی در توسعه آموزشی، علمی و پژوهشی کشورمان ایفا می کند.

کد مطلب 1368634

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