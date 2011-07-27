روزانه 3 ایرانی در آب غرق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: 12 هزار و 375 نفر در غرق شدگیهای ده سال گذشته (1380 ـ 1389) جان خود را از دست داده اند.

بر اساس این گزارش، آمار ده سال گذشته (1380 ـ 1389) نشان می دهد سال 1382 با یکهزار و 515 نفر در این دهه، بیشترین سال غرق شدگیها بوده و سال 1388 هم با یکهزار و هفت نفر، کمترین آمار غرق شدگی در این دهه را داشته است.

به طور متوسط در هر سال از دهه هشتاد، یکهزار و 237 نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند.



خوزستان بیشترین غرق شدگی سه ماهه اول امسال



همچنین از مجموع 302 نفری که در سه ماهه اول امسال بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند، 66 مورد غرق شدگیها یعنی (حدود 22 درصد) در استان خوزستان روی داده و مازندران و فارس دو استانی هستند که با 39 و 24 نفر غرق شدگی در سه ماهه اول امسال، بعد از استان خوزستان قرار دارند.

افزایش 9 درصدی غرق شدگیها در کشور



آمارغرق شدگیهای سه ماهه اول امسال (302 نفر) نسبت به 277 نفری که در مدت مشابه سال گذشته جان خود را از دست داده اند 9 درصد رشد را نشان می دهد.



در فروردین ماه امسال 87 نفر، در اردیبهشت 78 و در خردادماه 137 نفر در استانهای مختلف کشور جان خود را بر اثر غرق شدگی از دست داده اند که از این میان 246 نفر غرق شدگان، مرد و 56 نفر دیگر زن بوده اند.



همچنین کمترین آمار غرق شدگی هم در بین 31 استان کشور در سه ماهی که از شروع امسال می گذرد از چهار استان قم، یزد، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی هر کدام با یک غرق شدگی گزارش شده است.