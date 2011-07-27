به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مصباح یزدی در دیدار جمعی از فرماندهان و مسوولان سپاه پاسداران کشور، با اشاره به حضور خود در کلاسهای درس امام خمینی(ره) افزود: امام خمینی(ره) سخنان ارزشمند فراوانی را بیان میداشت و بر چند نکته تأکید فراوان داشت، به طوری که ایشان همواره میگفتند خداوند یک موعظه به بندگانش دارد آن هم اینکه حرکتتان برای خدا باشد.
آیت الله مصباح یزدی تأکید امام(ره) بر استقامت در دین را از دیگر مسائلی برشمرد که بیشتر در سخنان ایشان مطرح میشد و ادامه داد: تأکید امام(ره) بیان کننده این مطلب بود که سختتر از شناخت راه اصلی و ایمان به خدا و پیامبر و سایر تعالیم دینی، ادامه دادن و استقامت در مسیر مسلمانی است.
وی با بیان اینکه تاریخ اسلام شاهد افراد بسیاری بوده که سالها رنج و مشقت را در راه اعتلا و حفظ اسلام تحمل کرده است، ولی پس از مدتی از مسیری که در آن قرار گرفته بودند، خارج شدند، خاطرنشان کرد: این افراد حتی بعدها ضربههایی را به پیکره اسلام وارد آوردند که دشمن مانند آنها نمیتوانست عمل کند.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به تأکیدات قرآن و روایات به مؤمنان بر مراقبت از خود برای جلوگیری از انحراف، خاطرنشان کرد: امروزه نیز برخی که در راه انقلاب اسارت و شکنجه را تحمل کردند و در دوران دفاع مقدس نیز جان خود را بر کف دست گرفته بودند، اما امروز از این مسیر خارج شدند و شاید هم بگویند کاش از ابتدا این همه مشقت و خطر را به جان نخریده بودیم و این همه دشواری را تحمل نمیکردیم.
وی در ادامه با بیان اینکه افراد عاقل و اهل شناخت در مقابل دعوت پیامبران سه دستهاند، گفت: دسته نخست افرادی هستند که به خدا و پیامبر او ایمان واقعی دارند و تمام تلاش خود را انجام میدهند که دستورات الهی در جامعه اجرا شود، هر چند گاهی دچار لغزشهای کوچکی شوند، ولی باز به سوی خدا میآیند و خداوند نیز از آنها میگذرد.
آیت الله مصباحیزدی افرادی که حق را میشناسند، ولی دستورات الهی و دینی را نمیپذیرند، دسته دیگر این افراد معرفی و بیان کرد: در این گروه، افراد حق را میشناسند و میدانند سخنان خدا و پیامبر او درست است، ولی با توجه به اینکه این تعالیم با خواستهها و امیال نفسانیشان مطابقت ندارد، آن را نمیپذیرند، بنابراین در مقابل آن میایستند.
وی منافقان را دسته سوم انسانها در برابر دعوت پیامبران الهی و پذیرفتن آموزههای دینی دانست و گفت: افرادی وجود دارند که نه ایمان کامل به دین و دستورات الهی دارند و نه جزو کفار هستند، بلکه خود را مؤمن معرفی میکنند ولی در جمع خود، همه چیز را انکار میکنند.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: در روز قیامت میان این افراد و مؤمنان دیواری به وجود میآید که آنها را در عذاب جهنم گرفتار میسازد.
وی با اشاره به آیاتی از سوره حدید و گفتگوی مؤمنان و منافقان در روز قیامت خاطرنشان کرد: بر اساس سخنانی که اهل ایمان به منافقان در روز قیامت میگویند، مشخص است که منافقان خود را در معرض فتنه قرار میدادند، در هنگام انجام وظیفه تعلل میکردند تا نتیجه کار را ببینند، بعد وارد عمل شوند، در عقاید خود دچار شک و تردید شدند و آرزوهای بلند آنها را فریب داد.
عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه چنین شرایطی ممکن است برای بسیاری به وجود آید، تصریح کرد: افرادی که ایمان آوردهاند، آهسته آهسته گرفتار انحراف میشوند، به گونهای که خود شخص نیز متوجه نیست، ولی بعد از مدتی به جاهایی میرسد که دیگر راه بازگشتی ندارد.
وی در ادامه در ارائه راهکارهایی برای نجات از نفاق اظهار کرد: نخستین گام برای گرفتار نشدن در این انحرافات این است که انسان با خدا صادق باشد و مانند منافق که تلاش دارد به خیال خود به خدا نیرنگ بزند، نباشد.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بازیچه قرار ندادن دین خدا را از دیگر راههای نجات انسان معرفی نمود و گفت: نباید با اهل حقهبازان با خدا همنشین شویم، اگر اینگونه شود، آهسته آهسته از آنها تأثیرگرفته و مانند آنها میشویم.
وی با تأکید بر اینکه انسان باید برای خدا حریم قائل شود، اظهار داشت: باید همواره در برابر دستورات الهی ملزم بود و در انجام وظایف محکم و پابرجا عمل نمائیم.
مصباح یزدی جلوگیری از ورود شبهات در ذهن را ضروری دانست و اذعان داشت: اگر هم شبههای برای انسان به وجود آمد، باید فوری به دنبال پاسخ آن باشد و نگذارد شبهه در دل او جای گیرد.
عضو مجلس خبرگان در ادامه با بیان اینکه افرادی هستند که هیچشک و شبههای درباره خداوند و دستورات الهی ندارند، ولی باز هم گناه میکنند، گفت: این افراد با توجه به اینکه تعالیم اسلامی بر خلاف سلایق و علایق آنها است، از این رو از پذیرفتن آن خودداری میکنند.
وی تصریح کرد: انسان اگر آرزوهای خود را در چارچوب حق کنترل نکند و در این چند روز به دنبال رسیدن و یا نشستن بر فلان صندلی باشد، این آرزوها او را از انجام وظایفش باز میدارد.
مصباح یزدی افزود: برای اینکه در مسیر درست قرار گیریم و به انحراف نرویم، باید خط امام(ره) و مقام معظم رهبری را بشناسیم و در مرحله بعد به آن عمل نماییم.
وی در پایان سخنان خود یادآور شد: ای کاش جوانتر بودم و انرژی بیشتری داشتم و میتوانستم مانند یک سرباز در محضر شما پاسداران خدمتگذاری کنم؛ ولی در سن پیری و کهولت هستم که نمیتوانم.
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