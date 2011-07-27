مجید نامجو در گفتگو با مهر درباره خاموشی های پراکنده اخیر با وجود افزایش تولید برق در کشور گفت: وضعیت برق ما امسال خیلی بهتر از سال گذشته است و طی یکسال گذشته 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد شبکه برق کشور شده است.

وی افزود: از محل اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هم 10 درصد کاهش مصرف برق را داشته ایم و در واقع نباید خاموشی های موردی را به میزان تولید برق در کشور ربط بدهیم.

وزیر نیرو در پاسخ به این سئوال که پس چرا با چنین مسئله ای در کشور مواجه هستیم؟ گفت: به دلیل این است که هنوز سیستمهای ما کاملا هوشمند نیست.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های کلی وزارت نیرو که جزو طرح جامع برق کشور به شمار می رود، هوشمند سازی شبکه است.

نامجو گفت: به هر حال، مناطقی که ظرفیت خاصی داشته اند و مصرف در این مناطق در اثر استفاده کولر گازی یا راه اندازی صنایع جدید و ساختمانهایی که از یک طبقه تبدیل به چند طبقه می شوند به یکباره افزایش یافته و به صورت محلی ظرفیت پست آن محل امکان و کشش لازم را نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید سیستم خود را هوشمند کنیم تا بتوانیم به آن مناطق به طور سریع رسیدگی کنیم، گفت: هر چند همکاران ما تلاش می کنند با پیش بینی هایی که انجام می دهند ، این موارد به حداقل برساند ولی باز هم امکان اتفاق چنین مواردی هست.

وزیر نیرو درباره اقداماتی کنونی وزارت نیرو برای جلوگیری از خاموشی های پراکنده گفت: همکاران ما با اقداماتی در قالب خازن‌گذاری و افزایش پستهای موبایل تلاش می کنند تا این گونه موارد را به حداقل ممکن برسانند.

نامجو همچنین اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی هایی که در حال انجام است، مشکلات این چنینی هم برطرف شود.