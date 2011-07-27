به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال داماش گیلان که خود را برای حضور در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند، شب گذشته در دیداری تدارکاتی با نتیجه 3 بر صفر تیم دسته اولی استقلال جنوب را شکست داد.

در این دیدار که ساعت 21:30 و در ورزشگاه عضدی برگزار شد، افشین چاووشی، فرزاد محمدی و بهنام افشه گل‌های تیم فوتبال داماش را به ثمر رساندند. محمد غلامی، حسین ابراهیمی و ابوذر رحیمی هم پاس‌های گل این تیم را دادند.

بیش از 5 هزار تماشاگر با حضور در ورزشگاه عضدی این دیدار را که تا 11:30 شب ادامه داشت، را از نزدیک تماشا کرده و در جریان این دیدار بارها مهدی مهدوی‌کیا و محمدرضا مهدوی را تشویق کردند.

مهدی دینورزاده سرمربی تیم فوتبال داماش از تمام نفرات تیمش در این بازی استفاده کرد تا از وضعیت آنها پیش از شروع رسمی مسابقات لیگ برتر اطلاع بدست آورد.

تیم فوتبال داماش پنجشنبه شب هم در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم شموشک نوشهر می‌رود. این تیم در هفته نخست یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر میزبان صنعت نفت آبادان است.