حمایت از مقاومت علت فشار بر سوریه است/ اسرائیل تنها عامل ترور حریری

به گزارش خبرگزاری مهر، جرج گالوی در گفتگو با شبکه المنار اظهار داشت که غرب به دنبال اعمال فشار بر سوریه و بشار اسد رئیس جمهور آن است چرا که این کشور همواره حامی مقاومت فلسطین و لبنان بوده است و در برابر رژیم صهیونیستی سر تسلیم فرود نیاورده و همچنین با این موضوع که سوریه پایگاهی برای حمله به عراق و اشغال آن باشد مخالفت کرده است.

وی افزود: پیروزی مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه یک پیروزی بزرگ برای تمامی اعراب، مخالفان اشغالگری و پیروزی عدالت بود و درس بزرگی به اسرائیل داد.

گالوی در ادامه به گروه هایی اشاره کرد که خواهان برانگیختن اختلافات مذهبی وایجاد شکاف میان اعراب هستند. به گفته وی، رژیم صهیونیستی تنها کسی است که از ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان بهره برده است و تنها این رژیم توانایی و انگیزه ترور وی را داشته است چرا که پرونده جنایی این رژیم پر از ترور صدها نفر است.