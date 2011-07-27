مهدی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم ملی ووینام کشورمان به منظور شرکت در پیکارهای ووینام قهرمانی جهان در کشور ویتنام، سه شنبه تهران را به مقصد برگزاری مسابقات جهانی این رشته ترک کرده است.



وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری پیکارهای ووینام قهرمانی جهانی، ادامه داد: این رقابت ها از امروز به مدت دو روز با شرکت برترین های ووینام کشورهای مختلف جهان در شهر هوشی مینه کشور ویتنام به انجام خواهد رسید.



دومین حضور ووینام کاران کشور در مسابقات جهانی



رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم تصریح کرد: این دومین حضور تیم ملی ووینام کشورمان در رقابت های جهانی ووینام است و طی آن ملی پوشان کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان در تلاش برای کسب عناوین برتر این رقابت ها به مصاف حریفان خود می روند.



وی با بیان اینکه دو بانوی قمی نیز در این دوره از رقابت ها، کاروان اعزامی ووینام کشورمان را همراهی می‌کنند، یاد آور شد: خانم ها پریسا حیدری و خدیجه رضایی بعد از مدت ها حضور در اردوهای تیم ملی، به عنوان دو بانوی توانمند ورزش های رزمی قم در رشته ووینام به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شدند که برای این دو ورزشکار آرزوی سربلندی داریم.



اردستانی به اوزان رقابتی دو بانوی رزمی کار قمی اشاره کرد و ابراز داشت: در پیکارهای ووینام قهرمانی جهان، پریسا حیدری در وزن منهای 60 کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهد رفت و در وزن منهای 57 کیلوگرم نیز خدیجه رضایی دیگر بانوی قمی با رقبا پیکار خواهد کرد.



رقابت مردان ووینام کار کشورمان در 9 وزن



وی همچنین به اوزانی اشاره کرد که تیم کشورمان قرار است در این مسابقات با حریفان پیکار کند و افزود: در این مسابقات ووینام کاران کشورمان در اوزان منهای 51، 57، 60، 64، 68، 72، 77، 82 و 91 کیلوگرم بخش مردان رقابت می کنند.



اعزام بانوان رزمی‌کار در 4 وزن



رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم با اشاره به اعزام بانوان رزمی‌کار در 4 وزن این مسابقات، افزود: برای تیم ملی ووینام کشورمان در این دوره از رقابت ها، بانوان رزمی کار نیز در اوزان منهای 54، 57، 60 و 65 کیلوگرم در مسابقات جهانی ووینام در کشور ویتنام به میدان خواهند رفت.



ترکیب تیم‌ اعزامی مردان ایران



وی ابراز داشت: برای تیم مردان ووینام کشورمان در این دوره از مسابقات حمیدرضا اشرف نیا، سعید نوری، عباس شیبک، مهدی محمودوند، محمدحسین میرآخوری، سعید چاردلی، اسماعیل فرهت، نیما مجیدی و امیر اینانلو به مربیگری محمد بهرام جودری و رضا آزرده با حریفان مسابقه می دهند.



عضویت چهار بانو در تیم اعزامی کشور



اردستانی با اشاره به ترکیب تیم بانوان اعزامی کشورمان به این دوره از مسابقات، عنوان کرد: این در حالی است که سعیده فرد صانعی، مینا کرمی، پریسا حیدری و خدیجه رضایی، به مربیگری آرزو مقدوری و آذردخت خطیبی در تیم ملی بانوان ووینام کشورمان در پیکارهای قهرمانی جهان شرکت می کنند.