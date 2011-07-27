رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این هیئت در طول چهار سال گذشته با حضور غلامرضا خانی به عنوان رئیس هیئت اداره شده است ولی با برگزاری مجمع انتخابات امروز این هیئت رئیس جدید خود را خواهد شناخت.
وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری مجمع انتخابات هیئت تنیس استان قم بیان داشت: مجمع انتخابات هیئت تنیس استان قم امروز چهارشنبه پنجم مرداد ماه با حضور مسئولان فدراسیون تنیس و اداره کل تربیت بدنی استان قم و سایر اعضای مجمع شکل میگیرد.
معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان قم افزود: در این مجمع که عصر امروز در سالن کنفرانس اداره کل تربیت بدنی شهر قم برگزار میشود، عملکرد هیئت تنیس استان قم در طول چهار سال گذشته که غلامرضا خانی ریاست آن را بر عهده دارد بررسی و رئیس جدید نیز معرفی میشود.
وی با بیان اینکه غلامرضا خانی از سال 1386 به مدت چهار سال سکاندار این هیئت شد، تصریح کرد: مجمع انتخابات هیئت تنیس استان قم با حضور مسئولان فدراسیون و تربیت بدنی قم در حالی برگزار میشود که در این مجمع ابتدا خانی، رئیس هیئت تنیس استان قم خلاصهای از مهمترین فعالیتهای هیئت تنیس استان قم از زمان حضورش در این هیئت به ویژه در سال جاری را ارائه خواهد کرد و سپس نوبت به مدیرکل تربیت بدنی قم و رئیس فدراسیون خواهد رسید تا ارزیابی خود از عملکرد این هیئت در سال جاری را تشریح کنند.
منعم عنوان داشت: خانی در حالی به کار خود در هیئت تنیس قم پایان میدهد که از زمان حضورش در این هیئت تلاش کرد تا ضمن کاهش هزینهها، به صورت مفید و مستمر در مهمترین مسابقات و رویدادهایی که بر اساس تقویم فدراسیون مشخص شده، شرکت کند که این مهم تا حد بسیار زیادی محقق شده است.
وی افزود: در تنیس قم سالهای اخیر تمام برنامههای تقویمی هیئت به صورت منظم انجام شده است، ضمن اینکه یکی از دستاوردهای هیئت در این مدت، ایجاد نسل نو تنیس بود که تنیس قم را با حضور در لیگهای برتر و دسته اول تنیس باشگاههای کشور را به نیروهای توانمند بومی متکی کرده است.
معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان قم تصریح کرد: حضور در رقابتهای قهرمانی کشور، لیگ باشگاههای کشور در دستههای مختلف آقایان و بانوان، حضور در مسابقات المپیاد ایرانیان و مسابقات ردههای سنی کشور و برگزاری کلاسهای آموزشی در ردههای سنی مختلف از مهمترین فعالیتهای هیئت در دو سال اخیر محسوب میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان قم از برگزاری مجمع انتخابات هیئت تنیس قم برای تعیین رئیس جدید خبر داد.
رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این هیئت در طول چهار سال گذشته با حضور غلامرضا خانی به عنوان رئیس هیئت اداره شده است ولی با برگزاری مجمع انتخابات امروز این هیئت رئیس جدید خود را خواهد شناخت.
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