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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

«طراحی تحلیلی» منتشر شد

«طراحی تحلیلی» منتشر شد

کتاب «طراحی تحلیلی» تالیف عادل قلی‌زاده توسط انتشارات فاطمی به انتشار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در 4 فصل تدوین شده است. فصول این کتاب به ترتیب «عناصر بصری»، «ترکیب‌بندی»، «تکنیک در خدمت تصویر» و «انتزاع و بازنمایی» نام دارند. هدف کلی از تالیف فصل اول این کتاب، آشنایی با اصول ساده‌سازی، حرکت، فضا، رنگ، ترکیب‌بندی در طراحی و تحلیل و بررسی اجرای عملی هر یک از آن‌ها عنوان شده است.

فصل اول به تعریف و تحلیل مفاهیم عناصر بصری مانند نقطه، خط، سطح، حجم، فرم و فضا، کشش سطحی، بعد و ژرفا و ... می‌پردازد. فصل دوم هم شامل موضوعاتی چون ترکیب‌بندی، انوع ترکیب‌بندی، تحلیل و بررسی ترکیب‌بندی، آنالیزو نمودار خطی و تحلیلی آثار و آنالیز تیره روشنی می‌شود.

تکنیک در خدمت تصویر و موضوع، حرکت در طراحی، تنوع و هماهنگی در ظاهر و فرم اشکال تصویری و متنی یک اصر هنری و تاثیر عکاسی در آثار گرافیکی از مسائلی است که در فصل سوم این کتاب مطرح شده است.

قلی‌زاده در نگارش این کتاب از کتاب Design  Elements نوشته Timothy Samara برای شکل‌دهی به ساختار این کتاب بهره زیادی برده است. در این کتاب سعی شده است در بررسی و تحلیل آثار هنری و گرافیکی، بخش‌های فرم و محتوا هم زمان در نظر گرفته شود و از تکرار مباحث دروس مشابه، به دلیل هم‌پوشانی موضوعاتشان تا حد امکان پرهیز شود.

«طراحی تحلیلی» به تازگی با 220 صفحه مصور رنگی، شمارگان 3000 نسخه و قیمت 10 هزار و 500 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1368717

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