عزیز‌الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صحبت‌های اخیر امیر قلعه نویی درباره نرفتن به سازمان لیگ و عدم رعایت سقف قرارداد گفت: برای رعایت کردن قانون سقف قراردادها با افراد کار نداریم مهم نیست که چه فردی باشد بلکه مهم اجرای قانون است.

وی افزود: قلعه نویی اگر بخواهد می‌تواند برود و خانه نشین شود. مطمئن باشید تا زمانی که در سازمان لیگ حاضر نشود کارت مربیگری برای او صادر نمی‌کنیم و تا امروز هم از ثبت قرارداد او جلوگیری کرده‌ایم.

رئیس سازمان لیگ در خصوص صحبت های اخیر جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی مبنی بر تامین مبلغ قرارداد قلعه نویی از منابع دیگر اظهار داشت: طبق قانون این امر تخلف محسوب می‌شود و در صورتی که حتی اگر قلعه نویی قانون را رعایت کند و در جریان بازی‌های لیگ برای ما محرز شود که مسئولان باشگاه تراکتور صحبت‌های اخیر خود را عملی کرده اند شدیداً برخورد می‌کنیم.

محمدی در صورت وقوع احتمالی این موضوع افزود: حتی اگر 5 هفته از بازیهای لیگ گذشته باشد مربی مربوطه را به مدت یک سال محروم خواهیم کرد و ضمن جریمه نقدی معادل مبلغی که تخلف شده است، برای باشگاه مربوطه نیز کسر امتیاز را در نظر خواهیم گرفت.

رئیس سازمان لیگ درباره صحبت‌های مطرح شده از سوی سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص رحمتی اظهار داشت: من با رحمتی صحبت کردهم و قرارداد وی را نیز بررسی کردم. در حال حاضر مبنای ما اعتماد به صحبت‌های رحمتی و فتح‌الله زاده است. ولی اگر چیزی خلاف این موضوع برای ما ثابت شود رحمتی هم از محرومیت در امان نخواهد بود.

محمدی در خصوص صحبت‌های اخیر استیلی مبنی بر تماس با وی از ترکیه افزود: استیلی دو یا سه بار از ترکیه با من تماس گرفت ولی من نتوانسته بودم که پاسخ دهم قرار است که استیلی قبل از آغاز لیگ با علیپور صحبت کند و در حال حاضر مشکل خاصی نیست.رئیس سازمان لیگ اظهار داشت:‌ در حال حاضر قراردادهای 23 بازیکن و مربی در دست بررسی است و عدم صدور کارت برای بازیکنان و مربیان مربوطه معرفی کننده متخلفین قانون سقف قرارداد خواهد بود.

عزیز محمدی در مورد آخرین وضعیت خسرو حیدری و اختلافی که بین دو باشگاه استقلال و سپاهان وجود داشت گفت: این دو باشگاه در مذاکراتی که با هم داشتند به توافقات لازم دست پیدا کردند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.