"شبانه روز" با 18 سینما راهی اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز در سینماهای آزادی، پردیس ملت، پردیس زندگی، اریکه ایرانیان، جوان، ناندانا، مرکزی، عصرجدید، فلسطین، شکوفه، پایتخت، فردوسی، شاهد، کارون، جی، موزه سینما، آستارا و فرهنگسرای اشراق به روی پرده رفته است. همچنین قرار است به طور همزمان در شهرستان نیز اکران عمومی شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: فوژان قرار است با پسرعمه خود ازدواج کند. اما با ورود بابک... مرجان با وجود بیماری خود و مادرش و شکستی که در ازدواج تجربه کرده میکوشد روی پا بایستد... سیاوش نقاش آبرنگ با وجود بیماری زندگی آرامی با همسر خود دارد... تاجالسلطنه خاطراتش را با معلم نقاشیاش مرور میکند...
نیکی کریمی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، حمیدرضا پگاه، محمدرضا فروتن، مهناز افشار، حامد بهداد، نگار جواهریان، فریبا جدیکار، ستاره اسکندری، شاهرخ فروتنیان، فرزان اطهری، بهنوش بختیاری، رویا جاویدنیا، فلامک جنیدی، آزاده صمدی، سعید فروتن، بهروز قادری، ساعد هدایتی، خاطره اسدی، لادن طباطبایی و مریم بوبانی بازیگران "شبانهروز" هستند.
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