هافبک تیم ملی ازبکستان به الشباب امارات پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، حیدروف 26 ساله روز سه شنبه بعد از انجام تست‌های پزشکی رسما با باشگاه الشباب قراردادی یکساله به امضا رساند. او در فصل آینده پیراهن شماره هفت تیم الشباب را خواهد پوشید.

حیدرف پس از امضای قرارداد با باشگاه الشباب امارات گفت: خوشحالم که برای بازی به امارات آمده‌ام. من تاکنون در بنیادکار بازی می کردم که فقط برای قهرمانی به میدان می آمد. امیدوارم در الشباب هم همین وضعیت را داشته باشم.

پیش از حیدورف در سال 2002 میرجلال کاسیموف ازبکستانی هم در الشباب بازی کرده بود.

الشباب که به مقام چهارم لیگ امارات رسیده اکنون بازیکنان خارجی دیگری به نام "پائولو بونامیگو"، "جولیو سزار" و "کارلوس ویانووا" نیز دارد.

در این تیم اماراتی پیش از این بازیکنانی ایرانی چون ایمان مبعلی، مهرداد اولادی و جواد کاظمیان حضور داشته‌اند.