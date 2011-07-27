ترجمه «تاریخ معماری چیست؟»/ «مشق لیلی» تغییر نام داد

مهرداد قیومی بیدهندی، نویسنده و پژوهشگر حوزه معماری درباره جدیدترین فعالیت های ادبیش به خبرنگار مهر گفت: کتابی با نام «تاریخ معماری چیست؟» از اندرو لیچ را از نمایشگاه کتاب امسال تهیه کرده و مشغول ترجمه آن هستم.

وی ادامه داد: تاکنون 30 درصد از ترجمه کار تمام شده و پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال به پایان برسد. این کتاب نظری در سال 2010 به زبان انگلیسی ترجمه شده و درباره ماهیت تاریخ و فلسفه معماری است که برای چاپ آن با نشر روزنه مذاکراتی داشته‌ام.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره کتاب دیگری که در دست چاپ دارد، توضیح داد: کتابی با نام «مشق لیلی» نوشته بودم که نام آن به «گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر» تغییر کرده و در انتشارات علمی فرهنگی در دست انتشار است و اینطور که ناشر می‌گوید صحافی هم شده و تا چند هفته دیگر منتشر می‌شود.

قیومی افزود: این کتاب مجموعه‌ای از مقاله‌هایم است که در فاصله سال‌های 1378 و 1387 درباره مباحث نظری و تاریخ معماری و هنر نوشته‌ام. کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل نخست با عنوان «معنویت و اخلاق در معماری و هنر» به نسبت پیشه‌ها با تهذیب نفس اختصاص دارد. در فصل دوم با عنوان «مبانی تاریخ معماری و هنر» سخن از موضوعاتی در حیطه فلسفه تاریخ معماری و هنر است. اقسام منابع تاریخ معماری و هنر، از جمله متون فارسی و فواید گوناگون آنها برای تحقیق در تاریخ معماری ایران، موضوع فصل سوم است و فصل چهار با عنوان «درباره مورخان معماری و هنر اسلامی و ایرانی»، حاوی نوشته‌هایی درباره سیدباقر شیرازی و تیتوس بورکهارت و الگ گرابار است.

وی درباره اثر دیگرش که یک مجموعه جامع درباره معماری اسلامی ایران است، بیان کرد: «گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران» مجموعه‌ای 20 جلدی شامل نقشه‌ها، تصاویر و مطالبی درباره حدود 600 اثر از مهم‌ترین بناهای تاریخی ایران است که زیر نظر کامبیز حاجی‌قاسمی در مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهیه می‌شود.