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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

معین الکتاب مهمان صبا می‌شود

معین الکتاب مهمان صبا می‌شود

موسسه صبا آثار خوشنویسی زنده‌یاد نصرالله معین را به عنوان بخش جنبی جشنواره سیره نبوی استان اصفهان به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه صبا همزمان با میزبانی نمایشگاه آثار منتخب همایش ملی خوشنویسی سیره نبوی، 30 اثر خوشنویسی از نصرالله معین را به نمایش می‌گذارد.

زنده‌یاد نصرالله معین (معین الکتاب) اصفهانی، یکی از استادان صاحب سبک خوشنویسی است. وی که زیر نظر استادان زرین خط و کاوه آموزش دیده، در زمینه‌های نستعلیق، نسخ و ثلث آثار گرانبهایی به جا گذاشته است.

از برخی آثار و خدمات وی در زمان حیات می‌توان به تحریر خوشنویسی یکی از درهای حرمین امام رضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س)، نوشتن چهار دوره رسم الخط به نام‌های تعلیم خط و رسم الخط معین الکتاب، چاپ خودآموز نستعلیق در دو جلد توسط انتشارات یساولی، چاپ یک جلد مرقع به نام مشق معین از انتشارات انجمن خوشنویسان ایران که به عنوان بهترین کتاب سال اصفهان شناخته شد و ... اشاره کرد.

آثار نصرالله معین همزمان با نمایشگاه آثار منتخب همایش ملی خوشنویسی سیره نبوی در آستانه ماه مبارک رمضان، یکشنبه نهم مرداد، ساعت 17، در نگارخانه آینه گشایش می‌یابد.

علاقمندان برای دیدن از این نمایشگاه به خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 125 مراجعه کنند. این نمایشگاه تا 17 شهریور، میزبان عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.

کد مطلب 1368774

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