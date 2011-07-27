تصمیمات جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی/ تاسیس دانشگاه فرهنگیان در استانها

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه 694 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر علی لاریجانی تشکیل شد و تصمیم جدیدی برای دانشگاه فرهنگیان مصوب شد.

بر اساس این ماده واحده‌ دانشگاه فرهنگیان به ‌منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش تشکیل می‌شود و در شعبات آن در مراکز استان‌ها دایر خواهد شد. دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش است که طبق ضوابط و معیارهای وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب قانون هیئت‌های امنا فعالیت خواهد کرد.

همچنین در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اهداف عملیاتی 7 تا 20 سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت مورد تصویب قرار گرفت.

برخی از اهداف عملیاتی سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت که در جلسه سه‌شنبه شب به تصویب رسید شامل تنوع ‌بخشی به محیط‌های یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت رسمی عمومی، بازنگری و بازتولید نظام تامین، تخصیص و توزیع با رویکرد بسط عدالت تربیتی، افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در رشد و تعالی به‌عنوان نهاد مولد سرمایه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی، استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است.