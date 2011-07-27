اتصال اولین فضاپیمای خصوصی به ایستگاه فضایی تا 4ماه دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است این شرکت دراگون را در تاریخ 30 نوامبر به عنوان اولین ماموریت فضایی خصوصی به ایستگاه فضایی راهی فضا کند.

به این صورت "دراگون" اولین فضاپیمای باری خصوصی خواهد بود که در ایستگاه فضایی کناره خواهد گرفت. کناره گرفتن موفقیت آمیز دراگون در ایستگاه فضایی در تاریخ 9 دسامبر می تواند تصدیق بزرگی بر برنامه های جایگزینی شاتلهای بازنشسته ناسا با استفاده از فضاپیماهای ارزان قیمت و خصوصی باشد، در حالیکه سئوال بزرگ درباره رویکرد ناسا برای ارسال فضانورد به فضا همچنان بی پاسخ باقی مانده است.

کپسول دراگون (اژدها) که یکی از چند فضاپیمایی است که برای حمل بارهای ناسا در فضا با یکدیگر رقابت می کنند، دو ماموریت آزمایشی را در طول سال در پیش رو دارد.

در یکی از این آزمایشها توانایی کپسول برای عبور از برابر ایستگاه آزموده خواهد شد، در این آزمایش دراگون به اندازه ای به ایستگاه نزدیک خواهد شد که بتوان موقعیت یابی و ابزارهای ارتباطی آن را مورد آزمایش قرار داد. در آزمایش دوم نیز توانایی اتصال دراگون به ایستگاه آزموده خواهد شد.

اما به نظر می آید شرکت SpaceX در نظر دارد این دو آزمایش را یکپارچه کرده و در مدت زمانی کوتاهتر به این موفقیت دست پیدا کند. ناسا نیز موافقت خود را با تلفیق این دو آزمایش اعلام کرده اما تایید رسمی ناسا هنوز به دست SpaceX نرسیده است.

در صورت دریافت تایید رسمی، دراگون در اوایل ماه دسامبر محموله ای را به ایستگاه فضایی حمل خواهد کرد و در صورت موفقیت برنامه جایگزینی شاتلهای ناسا با فضاپیماهایی سبک تر و کم هزینه تر را تایید خواهد کرد. SpaceX برای حمل دست کم 12 محموله برای ناسا 1.6 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد به بیان دیگر در ازای هر پرواز 133 میلیون دلار دریافت خواهد کرد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، دراگون از دو بخش تشکیل شده است: راکت فالکن 9، راکتی چند مرحله ای با قابلیت حمل حجم بزرگ محموله و دراگون، کپسول فضایی که محموله را در خود جا داده، به ایستگاه فضایی متصل شده و سپس با کمک چتر نجات بر روی زمین و یا اقیانوس فرود خواهد آمد.