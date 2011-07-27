  1. استانها
  2. مازندران
۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

در آستانه ماه ضیافت/

1300 مبلغ مازنی گرد هم می آیند

1300 مبلغ مازنی گرد هم می آیند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان، هزار و 300 مبلغ مازندرانی و مقیم در استانهای قم و مشهد در ساری گردهم می آیند.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش بزرگ مرزبانان شریعت همایش بزرگ مرزبانان شریعت، سربازان ولایت به همت دفتر نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، ادارات کل اوقاف و امورخیریه و تبلیغات اسلامی در ساری برگزار می شود.

وی گفت: این همایش روز شنبه هشتم مرداد ماه در مصلی ساری با حضور هزار و 300 نفر از مبلغان مازندران به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

مدیر کل اوقاف مازندران افزود در این همایش نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه کشور به سخنرانی در موضوعات مختلف از جمله ماه مبارک رمضان، اهمیت انس با قرآن کریم در این ماه پر برکت، تبلیغ و اطلاع رسانی دست و مدبرانه توسط مبلغان، اهمیت وقف و موقوفات در جامعه و پیشبرد اهداف مقدس نظام اسلامی، اهمیت بقاع و اماکن متبرکه در تقویت روحیه دینی و معنوی مردم و خواهند پرداخت.

سهرابی گفت: این همایش بزرگ که هر ساله قبل از ماه مبارک رمضان برگزار می شود از سوی نهادهای فوق بسته های فرهنگیو آموزشی به این مبلغان اهداء می شود.

کد مطلب 1368792

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها