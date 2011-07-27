1300 مبلغ مازنی گرد هم می آیند

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش بزرگ مرزبانان شریعت همایش بزرگ مرزبانان شریعت، سربازان ولایت به همت دفتر نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، ادارات کل اوقاف و امورخیریه و تبلیغات اسلامی در ساری برگزار می شود.

وی گفت: این همایش روز شنبه هشتم مرداد ماه در مصلی ساری با حضور هزار و 300 نفر از مبلغان مازندران به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

مدیر کل اوقاف مازندران افزود در این همایش نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه کشور به سخنرانی در موضوعات مختلف از جمله ماه مبارک رمضان، اهمیت انس با قرآن کریم در این ماه پر برکت، تبلیغ و اطلاع رسانی دست و مدبرانه توسط مبلغان، اهمیت وقف و موقوفات در جامعه و پیشبرد اهداف مقدس نظام اسلامی، اهمیت بقاع و اماکن متبرکه در تقویت روحیه دینی و معنوی مردم و خواهند پرداخت.

سهرابی گفت: این همایش بزرگ که هر ساله قبل از ماه مبارک رمضان برگزار می شود از سوی نهادهای فوق بسته های فرهنگیو آموزشی به این مبلغان اهداء می شود.