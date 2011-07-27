جمعیت دانشجویی سال93/ تعداد دانشجویان در دانشگاهها و مقاطع تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس طرح نظارت و ارزیابی از دانشگاههای دولتی، دانشگاه ها و موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی آموزش از دوره های کاردانی تا دکتری تخصصی را برعهده دارند.

بر اساس این نظارت، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروهی از مراکز آموزش عالی محسوب می شوند که از جمله قدیمی ترین و با سابقه ترین دانشگاه ها محسوب می شوند و غالبا در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی فعالیت دارند.

آموزش در این دانشگاه ها عمدتا به صورت حضوری بوده و البته طی سالهای اخیر مجوز برگزاری دوره های نیمه حضوری و کوتاه مدت تخصصی نیز به آنها تفویض شده است. ضمنا بخش قابل توجهی از آنها در اجرای دوره های نوبت دوم (شبانه) و واحدهای بین الملل و مجازی فعالیت دارند. بخش اعظم تامین مالی اینگونه دانشگاه ها از طریق اعتبارات عمومی کشور تامین می شود.

از سوی دیگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی، کشوری و لشکری، با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی تشکیل شده اند و غالبا در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و در دوره های روزانه فعالیت دارند. تامین مالی اینگونه موسسات غالبا از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی ذی ربط صورت می گیرد.

بیشترین سهم جمعیت دانشجویی مربوط به دانشگاه آزاد

جدول وضعیت موجود سهم دانشجویی به تفکیک زیرنظامهای آموزش عالی در سال تحصیلی 89 - 88 نشان می دهد که بیشترین سهم دانشجویی مربوط به دانشگاه آزاد است. این زیرنظام 39.69 درصد جمعیت آموزش عالی را با وجود یک میلیون و 460 هزار و 9 نفر به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر سهم زیرنظام دانشگاههای وابسته به وزارت علوم در سال تحصیلی 89 - 88 دارای 532 هزار و 929 دانشجو بوده که 14.49 درصد جمعیت دانشجویی را به خود اختصاص داده است.

آمار جمعیت دانشجویی پیام نور و علمی کاربردی

دانشگاه پیام نور با سهم 22.24 درصدی از جمعیت دانشجویی 818 هزار و 147 نفر را در حوزه خود قرار داده است و در این میان دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز با جمعیت دانشجویی 408 هزار و 428 نفر سهمی معادل 11.10 درصد در زیرنظام های آموزشی دارد.

موسسات غیردولتی غیرانتفاعی دارای جمعیت دانشجویی 242 هزار و 563 نفر و سهم 6.59 درصد، وزارت آموزش و پرورش دارای جمعیت دانشجویی 192 هزار و 236 نفر و سهم 5.23 درصدی و همچنین سایر دستگاههای اجرایی دارای جمعیت دانشجویی 24 هزار و 347 نفر و سهم 0.66 درصدی در حوزه آموزش عالی کشور هستند.

جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی گذشته

جمعیت کل دانشجویی کشور در سال تحصیلی 89 -88 با توجه به تجمیع زیرنظام ها 3 میلیون و 678 هزار و 655 نفر است.

جدول سهم زیر نظام های آموزشی از جمعیت دانشجویی

ردیف زیرنظام آموزشی جمعیت سهم در نظام آموزشی 1 دانشگاه آزاد یک میلیون و 460 هزار و 9 نفر 39.69 درصد 2 دانشگاه پیام نور 818 هزار و 147 نفر 22.24 درصد 3 دانشگاههای وابسته به وزارت علوم 532 هزار و 929 14.49 درصد 4 موسسات غیردولتی غیرانتفاعی 242 هزار و 563 نفر 6.59 درصد، 5 وزارت آموزش و پرورش 192 هزار و 236 نفر 5.23 درصد 6 دستگاههای اجرایی 24 هزار و 347 نفر 0.66 درصد

در این میان ارزیابی دانشگاههای دولتی نشان داده است که مقطع کارشناسی در دوره روزانه سالانه رشد مثبت 3 درصد دارد که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان برنامه تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی در دوره روزانه باید 266 هزار نفر باشد و این تعداد در سال 89 به 273 هزار و 980 نفر افزایش یابد.

بر اساس تعریف این رشد سالانه در مقطع کارشناسی دوره روزانه دانشگاههای دولتی، میزان دانشجویان در سال 93 باید به تعداد 308 هزار و 368 نفر برسد.

ارزیابی دانشگاهها در مقطع کارشناسی ارشد دوره های روزانه دولتی نشان می دهد که روند افزایش دانشجو در این دوره با رشد مثبت 20 درصدی همراه است و از میزان 54 هزار نفر تعیین شده در سال پایانی برنامه چهارم توسعه باید به 64 هزار و 800 نفر در سال 89 برسد و تا سال 93 این تعداد باید به 134 هزار و 370 نفر افزایش یابد.

در مقطع دکتری تخصصی دانشگاههای دولتی در دوره روزانه تا پایان برنامه چهارم تعداد دانشجویان 14 هزار نفر تعیین شده است که این تعداد با یک رشد سالانه 10 درصدی به 15 هزار و 400 نفر در سال اول برنامه پنجم توسعه (سال 89) و در نهایت در سال 93 باید به 22 هزار و 548 نفر برسد.

مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی در دوره شبانه با کاهش سالانه مواجه است و برای آن رشد منفی 15 درصدی در نظر گرفته شده است و تعداد دانشجویان آن از میزان 121 هزار نفر در سال پایانی برنامه چهارم توسعه باید در سال اول برنامه پنجم توسعه یعنی سال 89 به 102 هزار و 850 نفر کاهش یابد و در نهایت در سال 93 این میزان باید به 53 هزار و 690 نفر کاهش پیدا کند.

آمار دانشجویان تا سال 93

مقطع تحصیلی دوره دانشگاهی درصد رشد یا کاهش سالانه تعداد تا پایان برنامه چهارم تعداد دانشجو تا سال 89 تعداد دانشجو تا سال 93 کارشناسی روزانه - دولتی 3 درصد رشد 266 هزار نفر 273 هزار و 980 نفر 308 هزار و 368 نفر کارشناسی ارشد روزانه - دولتی 20 درصد رشد 54 هزار نفر 64 هزار و 800 نفر 134 هزار و 370 نفر دکتری تخصصی روزانه - دولتی 10 درصد رشد 14 هزار نفر 15 هزار و 400 نفر 22 هزار و 548 نفر کارشناسی شبانه - دولتی 15 درصد کاهش 121 هزار نفر 102 هزار و 850 نفر 53 هزار و 690 نفر کارشناسی ارشد شبانه - دولتی 30 درصد رشد 257 هزار نفر 334 هزار و 100 نفر 954 هزار و 224 نفر کاردانی وابسته به دستگاههای اجرایی 10 درصد رشد 8 هزار و 500 نفر 9 هزار و 350 نفر 13 هزار و 691 نفر کارشناسی وابسته به دستگاههای اجرایی 5 درصد رشد 3 هزار و 700 نفر 3 هزار و 885 نفر 4 هزار و 724 نفر کارشناسی ارشد وابسته به دستگاههای اجرایی 10 درصد رشد 2 هزار و 200 نفر 2 هزار و 420 نفر 3 هزار و 545 نفر

اما مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی در دوره شبانه با رشد 30 درصدی روبرو خواهد بود. تعداد دانشجویان آن از میزان 275 هزار نفر پیشنهادی در سال پایانی برنامه چهارم توسعه باید در سال اول برنامه پنجم توسعه یعنی سال 89 به 334 هزار و 100 نفر برسد و در نهایت در سال 93 این میزان باید به 954 هزار و 224 نفر افزایش پیدا کند که بیشترین میزان افزایش را خواهد داشت.

رشد سالانه دانشگاههای دستگاههای اجرایی

حوزه ارزیابی وزارت علوم برای دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی نیز رشد سالانه در پذیرش دانشجو را در نظر گرفته است که بر این اساس این دانشگاه ها در مقطع کاردانی رشد 10 درصدی، در مقطع کارشناسی رشد 5 درصدی و در مقطع کارشناسی ارشد رشد 10 درصدی را تجربه می کنند.