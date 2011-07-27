همایش ملی سیره اهل بیت (ع) در تفسیر قرآن کریم در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید حسینی گفت: همایش سیره اهل بیت (ع) در تفسیر قرآن کریم برای نخستین بار در ششم مرداد ماه در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار می شود.

وی افزود: این همایش در محورهایی همچون تاثیر اهل بیت (ع) در تفسیر قرآن، تاثیر اهل بیت (ع) در تفسیر صحابه و تابعین، تاثیر اهل بیت (ع) در تفسیر اهل سنت و بررسی تفاسیر از اهل بیت (ع) برگزار می شود.

حسینی هدف از برگزاری این همایش را آشنایی با سیره اهل بیت (ع) و معرفی آیات و دستورات قرآنی در مورد سیره اخلاقی اهل بیت (ع) عنوان کرد.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان بیان داشت: این همایش با رویکردی فرهنگی و با هدف تبیین نقش اهل بیت (ع) در هدایت زندگی انسانها برگزار می شود.

وی تاکید کرد: در سال جهاد اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی همدان همایشهای متعدد فرهنگی برگزار می شود که این همایشها با هدف جذب جوانان جامعه اسلامی به سمت و سوی ارزشهای اخلاقی است.

وی عنوان کرد: با برگزاری برنامه ها و همایشهای فرهنگی غنی باید به سوی ارتقا سطح علمی همراه با سطوح فرهنگی و اعتقادی آینده سازان جامعه پیش رفت.

دبیر علمی این همایش گفت: پس از اعلام فراخوان عمومی این همایش در اردیبهشت سال گذشته بیش از 40 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که در روز همایش پنج مقاله برتر آن ارائه خواهد شد.

گفتنی است همایش سیره اهل بیت (ع) در تفسیر قرآن کریم پنج شنبه همین هفته در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار خواهد شد.