کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه این وزارتخانه برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی گفت: برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای توسعه تحصیلات تکمیلی به این ترتیب است که در طول دو سال آینده ظرفیت تحصیلات تکمیلی را حتماً تا دو برابر افزایش دهیم.

وی گسترش تحصیلات تکمیلی را سیاستی جدی در آموزش عالی کشور اعلام کرد و گفت: هم اکنون نزدیک به 900 هزار داوطلب در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در کشور داریم و سعی می کنیم با گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در بیشتر دانشگاههای کشور، ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری را به حد مطلوب برسانیم تا پاسخگوی نیاز جامعه باشد.