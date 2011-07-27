فعالان گردشگری مازندران به دانش روز مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح چهارشنبه در نخستین جلسه هم اندیشی روسا و اعضای هیئت مدیره تشکل های غیردولتی تاسیسات گردشگری استان، بر لزوم آموزش در حوزه گردشگری تاکید کرد و افزود: دانشگاه ها و سازمان فنی و حرفه ای باید در برنامه های آموزشی خود به این مهم بپردازند.

استاندار مازندران با اشاره به تشکیل شورای گفتگو به ریاست وزیر اقتصاد و دبیری اتاق بازرگانی کشورافزود: این مشارکت و هم اندیشی دولت و بخش خصوصی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود باشد.

وی از اتاق بازرگانی و اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران خواست این شورا را در بخش گردشگری استان فعال کنند.

طاهایی از بخش خصوصی خواست با همکاری اتاق بازرگانی در نمایشگاه های خارجی شرکت کرده و از این طریق مستقیما محصولات گردشگری خود را تبلیغ کنند.

اسدلله محمدپور، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: هم اکنون ۱۸ هزار و ۵۶۰ نفر در بخش های مختلف گردشگری مشغول به کار هستند.

وی یادآور شد: ۲۵ درصد تقاضای سرمایه گذاری درگردشگری کشور معادل هزار میلیارد ریال متوجه استان است که نشان می دهد مازندران علیرغم رتبه اول گردشگرپذیری درکشور به عنوان قطب اول طبیعت گردی ایران مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد.