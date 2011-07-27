به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "365 روز با قرآن" اثر دکتر حسین الهیقمشهای چهارمین جلد از مجموعه "جوانان و فرهنگ جهانی" است که از سوی انتشارات سخن منتشر شده است.
الهیقمشهای در این کتاب 365 قطعه کوتاه و بلند از کتاب وحی را برای آشنایی جوانان با تعلیمات جهانی قرآن برگزیده و کوشیده است که در این گزیده تصویری از کلام آسمانی را با تأکید بر "فلسفه جاوید وحی" در جهان به دست دهد.
نشست هفتگی شهرکتاب روز سهشنبه 11مرداد ساعت 16:30 به معرفی کتاب "365 روز با قرآن" و انعکاس کتاب وحی در ادب عرفانی پارسی و اسلامی اختصاص دارد که با سخنرانی حسین الهیقمشهای در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار میشود.
مرکز فرهنگی شهرکتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم واقع است.
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