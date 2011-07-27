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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

"365 روز با قرآن" بررسی می‌شود

"365 روز با قرآن" بررسی می‌شود

نشست بررسی کتاب "365 روز با قرآن" با حضور حسین الهی قمشه‌ای روز سه شنبه 11 مرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "365 روز با قرآن" اثر دکتر حسین الهی‌قمشه‌ای چهارمین جلد از مجموعه "جوانان و فرهنگ جهانی" است که از سوی انتشارات سخن منتشر شده است.

 الهی‌قمشه‌ای در این کتاب 365 قطعه‌ کوتاه و بلند از کتاب وحی را برای آشنایی جوانان با تعلیمات جهانی قرآن برگزیده و کوشیده است که در این گزیده تصویری از کلام آسمانی را با تأکید بر "فلسفه جاوید وحی" در جهان به دست دهد.

نشست هفتگی شهرکتاب روز سه‌شنبه 11مرداد ساعت 16:30 به معرفی کتاب "365 روز با قرآن" و انعکاس کتاب وحی در ادب عرفانی پارسی و اسلامی اختصاص دارد که با سخنرانی حسین الهی‌قمشه‌ای در مرکز فرهنگی شهرکتاب  برگزار می‌شود.

مرکز فرهنگی شهرکتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم واقع است.

کد مطلب 1368810

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