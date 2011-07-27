آرای لایب نیتس بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به بررسی متافیزیک لایب نیتس فیلسوف معروف قرن هفدهم میلادی می‌پردازد.

به اعتقاد نویسنده لایب نیتس یکی از مهمترین و برجسته ترین متفکران قرن هفدهم میلادی بوده است. این اثر از سری کتابهای مطالعه فلسفه در قرن هفدهم میلادی است که از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.

بسیاری از مسائل و موضوعاتی که لایب نیتس مورد بررسی قرار داده در حال حاضر نیز مورد بحث و گفتگوی فیلسوفان معاصر است.

در مورد متافیزیک لایب نیتس هنوز این سؤال وجود دارد که او در حوزه متافیزیک واقعگرا بوده یا ایده‌آل‌گرا یا او سعی در پیوند دادن میان این دو رویکرد داشته است.

از آنجا که دیدگاه لایب نیتس درباره متافیزیک هنوز به خوبی روشن نیست از اینرو قرائتهای گوناگونی در مورد متافیزیک او وجود دارد.

هارتس معتقد است ترکیب و سازش ایجاد کردن میان دو رویکرد واقعگرا و ایده‌آل‌گرا در مورد متافیزیک لایب نیتس کاری غیر ممکن است و دو نظریه باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرند.

گوتفرید ویلهلم فون لایب‌نیتس (1646 - 1716) فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی بود که نقش بسزایی در سیاست اروپایی زمان خویش و مقام بالایی نیز در تاریخ فلسفه و تاریخ ریاضی دارد.

این اثر با عنوان "نظام غایی لایب نیتس" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.