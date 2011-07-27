سازندگان مسکن مهر در صورت کوتاهی باید بنا را بازسازی کنند

فرماندار اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: چنانچه پس از بررسی مشخص شود سازندگان مسکن مهر در ساخت بنا و نما اصول را رعایت نکرده اند با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

غلامحسین آرام در حاشیه بازدید مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران از پروژه های مسکن مهر اسلامشهر گفت: سازندگان مسکن مهر در صورت کوتاهی در ساخت بنا و نما موظف به تخریب و بازسازی مجدد آن هستند تا مشکلی برای ساکنان مسکن مهر ایجاد نشود.

سندهای مسکن مهر تا پایان شهریور صادر می شود

وی با تاکید بر تامین زیرساختهای مسکن مهر عنوان کرد: زیرساختهای مسکن مهر در مناطق مختلف شهرستان تا پایان شهریور انجام می شود و تلاش می شود با همکاری اداره ثبت سندهای این مسکنها نیز بزودی صادر شود.

آرام تصریح کرد: ادارات متولی و مسئولان باید دقت کنند هیچ کاری برای بعد از اتمام آسفالت باقی نماند و کلیه تاسیسات مربوط به آب و برق و گاز و تلفن قبل از مرحله آسفالت نصب شده باشد.

وی با اشاره به ضرورت تامین سرانه های خدماتی مسکن مهر نیز یادآور شد: هم اکنون ساخت سه نانوایی، 3 مرکز تجاری، 5 مرسه و یک مسجد در مسکن مهر ضیاء آباد در دستور کار است