طرح های پژوهشی منطقه 10 دانشگاه آزاد اعلام شد

علیرضا ایرانبخش رئیس کمیته پژوهش منطقه 10 دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احداث مرکز تحقیقات ماهیان گرمابی در واحد آزادشهر و مرکز تحقیقات و کلینیک حقوقی و طرح توجیهی مرکز تحقیقات بسته بندی پسته با ظرفیت 200 تن در سال در واحد دامغان از جمله این طرحهاست.

وی اظهار داشت: طرح یکسان سازی ملزومات آموزشی دروس علمی، کارگاهی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور و طراحی و ساخت ماکت آموزشی سوخت رسانی انژکتور بنزینی پراید در واحد سمنان از دیگر طرحهاست.

وی عنوان کرد: تولید نانو لوله های کربنی با استفاده از فرآیند رسوبگری شیمیایی بخار (CVD)در واحد شاهرود، طراحی و ساخت کنتور دیجیتال هوشمند و کلینیک تخصصی حسابداری و مدیریت در واحد علی آباد کتول از جمله پژوهشهاست.

ایرانبخش،اصلاح الگوی مصرف سوخت با استفاده از جایگزینی سوخت سبز تولید شده توسط فن‌آوری نانو در مقیاس نیمه صنعتی در واحد گرگان و طرح احداث کارخانه نمک در واحد گرمسار را از جمله طرح های تحقیقاتی در قالب سند راهبردی پژوهش منطقه 10 برشمرد.