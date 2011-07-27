به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد قبل از ظهر امروز چهارشنبه در نشست مشترک هیئت دولت و مسئولان اجرایی کشور با تاکید بر اهتمام ویژه دولت بر رعایت قوانین و قواعد کشور با قدردانی از ابتکار عمل مقام معظم رهبری در تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا ، اظهار داشت: دولت صمیمانه و با همه وجود با این هیئت همکاری کرده و هر تصمیمی را که از سوی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا اتخاذ شود، اجرا خواهد کرد.



