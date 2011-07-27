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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

احمدی‌نژاد از ابتکار رهبر انقلاب در تشکیل هیئت حل اختلاف قوا قدردانی کرد

احمدی‌نژاد از ابتکار رهبر انقلاب در تشکیل هیئت حل اختلاف قوا قدردانی کرد

رئیس جمهور از تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به دستور مقام معظم رهبری تقدیر کرد و از همکاری همه جانبه دولت با این هیئت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،  محمود احمدی‌نژاد قبل از ظهر امروز چهارشنبه در نشست مشترک هیئت دولت و مسئولان اجرایی کشور با تاکید بر اهتمام ویژه دولت بر رعایت قوانین و قواعد کشور با قدردانی از ابتکار عمل مقام معظم رهبری در تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا ، اظهار داشت: دولت صمیمانه و با همه وجود با این هیئت همکاری کرده و هر تصمیمی را که از سوی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا اتخاذ شود، اجرا خواهد کرد.

 
 
کد مطلب 1368847

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