به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی کمالی صبح امروز چهارشنبه در همایش و جشنواره ملی توسعه کنترل بیولوژیک در ایران سلامت، غذا را یکی از موضوعات اصلی و مهم جوامع جهانی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مسایل مهم کشورهای پیشرفته و در حال توسعه سلامت غذاست که این امر با رشد بهداشت جهانی حساسیت‌های بیشتری را در پی دارد.

معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رشد 9 میلیاردی جمعیت جهان تا سال 2050 افزود: این افزایش جمعیت یعنی تولید دو برابری محصولات کشاورزی که این امر باعث می‌شود برای دفع آفات کشاورزی از سموم شیمیایی استفاده شود.

وی با تاکید بر اصلاح نباتات و توسعه روش‌های بیولوژیکی یادآور شد: اصلاح نباتات یعنی حساس‌تر کردن گیاهان به تنش‌های محیطی که متاسفانه این امر رابطه معکوسی با افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماری‌زا را دارد.

کمالی استفاده از کودهای شیمیایی را عامل اختلال در نظام اکوسیستم طبیعت دانست و خاطرنشان کرد: بشر متوجه شده است که با دستکاری در طبیعت هرچند که می‌تواند مشکلات خود را حل کند ولی در جای دیگر آثار منفی دیده می‌شود به گونه‌ای که استفاده از برخی روش‌ها برای کنترل آفات منجر به طغیان عوامل بیماری‌زا در نقاط دیگر می‌شود.

معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آثار سوء سموم شیمیایی بر سلامت بشر ادامه داد: در این راستا 5 برنامه راهبردی از سوی محققان تدوین شده که در آن بر تولید محصولات سالم و ارگانیک تاکید شده است.

وی برنامه راهبردی تولید ارگانیک محصولات کشاورزی، برنامه مدیریت علف‌های هرز، برنامه راهبردی آفت‌کش‌ها و سموم و مدیریت عوامل بیماری‌زای گیاهان را از جمله این برنامه‌ها دانست و گفت: این برنامه‌ها چراغ راهنمایی است که می‌تواند موجب تولید فناوری و کاهش آفات عوامل بیماری‌زا از طریق بیولوژیکی شود.