اقلام آرایشی و بهداشتی از لیست کالاهای همراه مسافر حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فروزانفر پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق اقلام آرایشی و بهداشتی استان اظهار داشت: در چهار ماهه نخست امسال قاچاق لوازم و اقلام آرایشی و بهداشتی استان در مقایسه با مدت مشابه 133 درصد رشد داشته است.

وی افزود: با توجه به افزایش روز افزون استفاده از لوازم آرایشی و بداشتی در کشور، نظارت و کنترل بر قاچاق این کالا از اولویت برخوردار است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: رشد کشفیات به لحاظ ریالی در مقایسه با سال گذشته 426 درصد رشد داشته و در چهار ماه نخست امسال 2 میلیارد و 500 میلیون تومان اقلام آرایشی و بهداشتی کشف شده است.

فروزانفر تصریح کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی برای صنوف و واحدهای عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و آگاهی آنان از مضرات لوازم آرایشی قاچاق نقش مهمی در جلوگیری از عرضه این محصولات خواهد داشت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در ادامه خواستار ساماندهی غرفه های موجود در منطقه مرزی تایباد و مرز دوغارون شد و اظهار داشت: مقدار قابل توجهی از اقلام آرایشی و بهداشتی از طریق این بازارچه به استان وارد می شود.