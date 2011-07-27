فراخوان پنجمین جشنواره تئاتر ققنوس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گنجی حمایت از هنرمندان تئاتر این استان و کشف استعدادهای خلاق و جوان را مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره عنوان کرد و افزود: هنرمندان علاقمند می‎توانند آثار خود را با موضوعات ایثار و مقاومت در هشت سال دفاع مقدس، ایثار و مقاومت در عرصه‌های اجتماعی با نگاه ویژه بومی و محلی و ایثار و مقاومت از نگاه آزاد به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

وی به شرایط حضور در این جشنواره اشاره کرد و گفت: ارسال سه نسخه از متن نمایشنامه و ارائه مجوز کتبی از نویسنده الزامی بوده و اولویت با متون دست‌نویسی است که با فکر و ایده نو و موضوع محتوایی جشنواره تدوین شده باشند، همچنین متن پیشنهادی نباید تاکنون در هیچ جشنواره‌ای ارائه شده باشد.

گنجی افزود: این جشنواره به صورت رقابتی بوده و در بخشهای موسیقی، طراحی صحنه، طراحی بروشور، بازیگری زن و مرد، نویسندگی و کارگردانی جایزه نقدی و لوح تقدیر به برگزیدگان اهدا می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، جشنواره تئاتر ققنوس را از جشنواره‌های تأثیرگذار استانی در ترویج و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس دانست واذعان داشت: دستاوردها و پیشرفت‌های بزرگی که امروزه نصیب کشور شده مرهون رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است که نباید این ارزش‌ها به دست فراموشی سپرده شود و با اجرای برنامه‌های فاخر یادشان را گرامی داشت.

گنجی آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را 15 شهریورماه سال جاری عنوان کرد و افزود: اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر استانی ایثار و مقاومت ققنوس سوم آذرماه سال جاری مصادف با هفته بسیج به میزبانی شهرستان فارسان برگزار می‌شود.