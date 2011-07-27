به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون والیبال 13 مردادماه و سه روز پس از آغاز رقابت های قهرمانی جوانان جهان عازم ریودوژانیرو برزیل می شود و تا پایان دیدارهای تیم ایران در این مسابقاات را از نزدیک ارزیابی می کند.
مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان 10 تا 19 مردادماه در ریودوژانیرو برزیل برگزار میشود. تیم والیبال جوانان ایران در دوره پیشین رقابتهای قهرمانی جهان (هند) به عنوان هفتمی دست یافت و این در حالی است که چهار سال پیش تیم ایران صاحب مدال برنز جهان شده بود.
بلژیک، کانادا و صربستان حریفان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان هستند.
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