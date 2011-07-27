به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون والیبال 13 مردادماه و سه روز پس از آغاز رقابت های قهرمانی جوانان جهان عازم ریودوژانیرو برزیل می شود و تا پایان دیدارهای تیم ایران در این مسابقاات را از نزدیک ارزیابی می کند.

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان 10 تا 19 مردادماه در ریودوژانیرو برزیل برگزار می‎شود. تیم والیبال جوانان ایران در دوره پیشین رقابت‌های قهرمانی جهان (هند) به عنوان هفتمی دست یافت و این در حالی است که چهار سال پیش تیم ایران صاحب مدال برنز جهان شده بود.

بلژیک، کانادا و صربستان حریفان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان هستند.

