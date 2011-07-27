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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

به منظور ارزیابی جوانان/

رئیس فدراسیون والیبال به برزیل سفر می‎کند

رئیس فدراسیون والیبال به برزیل سفر می‎کند

محمدرضا داورزنی به منظور ارزیابی دیدارهای تیم والیبال جوانان در جریان رقابت‏های قهرمانی جهان عازم محل برگزاری این مسابقات در برزیل می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون والیبال 13 مردادماه و سه روز پس از آغاز رقابت های قهرمانی جوانان جهان عازم ریودوژانیرو برزیل می شود و تا پایان دیدارهای تیم ایران در این مسابقاات را از نزدیک ارزیابی می کند.

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان 10 تا 19 مردادماه در ریودوژانیرو برزیل برگزار می‎شود. تیم والیبال جوانان ایران در دوره پیشین رقابت‌های قهرمانی جهان (هند) به عنوان هفتمی دست یافت و این در حالی است که چهار سال پیش تیم ایران صاحب مدال برنز جهان شده بود.

بلژیک، کانادا و صربستان حریفان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان هستند. 
 

کد مطلب 1368895

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