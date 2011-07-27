ناگفته ها به روایت تصویر؛از شمعی برای عزیزان تا ببر پای دربند

اولین تصویر امروز مربوط به ادامه برگزاری مراسم های یادبود از سوی مردم نروژ برای کشته شدگان حوادث روز جمعه است.

در مکانی مشرف به جزیره محل تیراندازی مردم نروژ اقدام به روشن کرد شمع و اهدای گل برای یادبود کشته شدگان کرده اند. قربانیانی که جان خود را به دلیل تفکرات افراطی یک مسیحی راست گرا از دست دادند.

دومین تصویر امروز مربوط به ادامه رنج ساکنان شاخ آفریقا به دلیل شیوع قحطی و عدم کمک رسانی جوامع بین المللی به آنهاست.

در این تصویر یک کودک هفت ماهه سومالیایی دیده می شود که فقط سه کیلو و 700 گرم وزن دارد ؛ وزنی که اغلب نوزدان در هنگام تولد دارند. بر اساس اعلام سازمان ملل در صورت عدم کمک رسانی مناسب به مردم این منطقه 12 میلیون نفر در خطر مرگ قرار می گیرند.

سومین تصویر امروز مربوط به مشکلات آتش نشانان در مقابله با حوادث است.

در این تصویر چند آتش نشان آمریکایی دیده می شوند که در میان آتش گیرافتاده اند و خودروی آنها نیز در معرض حریق قرار گرفته است.

چهارمین تصویر امروز مربوط به برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان حوادث بمب گذاری 26 جولای سال 2008 شهر احمدآباد هند است.

در بمب گذاری 26 جولای شهر احمدآباد 46 نفر از مردم این شهر کشته شدند.

و آخرین تصور امروز مربوط به شکار غیر قانونی یک ببر در جنگلهای اندونزی است.

البته شکارچیان نتوانسته اند این ببر را با خود ببرند و ماموران جنگلبانی در حال حمل لاشه این ببر هستند.