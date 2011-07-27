  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

دانشگاه تهران به 11 پردیس و دانشکده اعتبار تشویقی ابلاغ کرد

دانشگاه تهران به 11 پردیس و دانشکده اعتبار تشویقی ابلاغ کرد

دانشگاه تهران به 11 پردیس و دانشکده به علت مشارکت در برگزاری جشنواره همگانی و مسابقات ورزشی هفته خوابگاهها، اعتبار تشویقی برای خرید تجهیزات ورزشی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری جشنواره همگانی و مسابقات ورزشی بزرگداشت هفته خوابگاهها و دریافت گزارش از دانشکده ها، اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران براساس شاخص‌هایی چون تعداد شرکت‌کنندگان، کیفیت برگزاری مسابقات، تنوع رشته‌های برگزاری و برگزاری کلاسهای آموزشی، به پردیسها و دانشکده های مشارکت کننده در برگزاری این جشنواره اعتبار تشویقی برای خرید تجهیزات ورزشی ابلاغ کرد.

بر این اساس، پردیسها و دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت، ابوریحان، هنرهای زیبا، حقوق و علوم سیاسی، دامپزشکی، الهیات، علوم اجتماعی، پردیس قم، فنی کاسپین و علوم از این اعتبار برخوردار شدند.

این مسابقات اردیبهشت ماه به صورت سراسری در دانشگاه برگزار شد.

کد مطلب 1368905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها