دانشگاه تهران به 11 پردیس و دانشکده اعتبار تشویقی ابلاغ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری جشنواره همگانی و مسابقات ورزشی بزرگداشت هفته خوابگاهها و دریافت گزارش از دانشکده ها، اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران براساس شاخص‌هایی چون تعداد شرکت‌کنندگان، کیفیت برگزاری مسابقات، تنوع رشته‌های برگزاری و برگزاری کلاسهای آموزشی، به پردیسها و دانشکده های مشارکت کننده در برگزاری این جشنواره اعتبار تشویقی برای خرید تجهیزات ورزشی ابلاغ کرد.

بر این اساس، پردیسها و دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت، ابوریحان، هنرهای زیبا، حقوق و علوم سیاسی، دامپزشکی، الهیات، علوم اجتماعی، پردیس قم، فنی کاسپین و علوم از این اعتبار برخوردار شدند.

این مسابقات اردیبهشت ماه به صورت سراسری در دانشگاه برگزار شد.