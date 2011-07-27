خبرهای کوتاه قایقرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین اردوی تیم ملی بادبانی پسران ایران از نهم مردادماه در بندرانزلی برگزار خواهد شد. این اردو با حضور 19 قایقران به مدت 20 روز پیگیری می شود. خالد پرویز اهل پاکستان تیم ملی به عنوان سرمربی این تیم را هدایت می‌کند. عمار رئوفی سنگاچین هم به عنوان مربی در کنار ملی پوشان خواهد بود.

نشست هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی برگزار شد

دویست و چهل و یکمین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی سه شنبه شب با بررسی چهار موضوع مختلف برگزار شد. دراین نشست تیمورتاش دبیر ستاد برگزاری مسابقات قهرمانی آسیای تهران گزارشی را از تجهیزات مورد نیاز برای این رقابتها تقدیم هیئت رئیسه کرد. همچنین آقاعلی نژاد گزارشی از روند طرح استعدادیابی دوقلوهای همسان گزارشی ارائه کرد. از دیگر مصوبات این نشست می توان به تشکیل اردوی تیم ملی روئینگ زنان به کمک مربیگری بهناز مرادخانی در سد گلابر اشاره کرد.

همچنین با تصویب هیئت رئیسه اردی تیم معلولین برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیای ایران از بندرانزلی به تهران نمنتقل شد.

کاپ سه قایقرانی آبهای آرام ایران در تهران برگزار می شود

رقابتهای کاپ سه قایقرانی آبهای آرام ایران از هفتم مردادماه با حضور بیش از 200 قایقران از 14 استان کشور در دریاچه آزادی تهران پیگیری می شود. این مسابقات در مسافت های 200، 500 و هزار متر کایاک یک و دو نفره و کانوی یک نفره زنان و مردان به مدت سه روز برگزار خواهد شد.