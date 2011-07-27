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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

مسئولان کانونهای مساجد مرکزی در همایش اندیشه های آسمانی

مسئولان کانونهای مساجد مرکزی در همایش اندیشه های آسمانی

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی از اعزام مسئولان کانون های فرهنگی هنری مساجد این استان به همایش اندیشه های آسمانی در مشهد مقدس خبر داد.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صد و 20 نفر از مسئولان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی برای شرکت در چهارمین دوره همایش اندیشه های آسمانی که از فردا تا 8 مرداد سال جاری در مشهد مقدس برگزار می شود، اعزام شدند.

وی افزود: کادرسازی برای انقلاب اسلامی، گفتمان 20ساله مقام معظم رهبری، دهه چهارم انقلاب، جنگ نرم، مهدویت، بیداری اسلامی و جریان شناسی فرهنگی، ولایت فقیه، تدبر در قرآن، تاریخ اسلام، بازخوانی صحیفه امام خمینی(ره)، سواد رسانه‌ای، مهندسی ارتباط با جوان، علوم روز در قرآن، دشمن شناسی و نخبه پروری از جمله موضوعات کارگاه‌های آموزشی چهارمین دوره همایش آموزشی فرهنگی اندیشه‌های آسمانی است.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری اظهار کرد: در چهارمین دوره همایش آموزشی فرهنگی اندیشه‌های آسمانی که تا هشتم مرداد در قالب پنج دوره ادامه دارد، چهار هزار نفر از مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور در مشهد حضور می یابند و در کارگاه‌های مختلف فرهنگی در مشهد شرکت می‌کنند.
 
 
 
 

کد مطلب 1368924

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