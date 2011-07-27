ساخت مصلی بزرگ امام زمان (عج) در مهدیشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت مصلای بزرگ امام زمان (عج) در مهدیشهر پیش از ظهر چهارشنبه با حضور رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، معاونان استانداری، فرماندار مهدیشهر و برخی از ائمه جمعه استان و مسئولان محلی آغاز شد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در این مراسم قول تامین یک میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این مصلی داد و بر ضرورت رعایت شیوه های اسلامی در ساخت این مصلی تاکید کرد.



حجت الاسلام سیدرضا تقوی گفت: مصلی های نماز جمعه به صورت مجتمع های فرهنگی احداث می شود و مختص اقامه نماز در روزهای جمعه نیست.



وی گفت: در این مراکز کتابخانه، سالن نمایش، کلاسهای تربیتی و آموزشی و حتی تاسیسات ورزشی نیز ایجاد می شود.



این مصلی در زمینی به وسعت پنج هکتار و با زیربنای 12 هزار و 600 مترمربع احداث می شود و ظرفیت پنج هزار و 500 نماز گزار خواهد داشت.



مصلی بزرگ مهدیشهر به صورت پارک عبادی سیاسی و با معماری اسلامی ایرانی احداث می شود و مشتمل بر دو شبستان شامل برادران با ظرفیت سه هزار و 500 نفر و زیربنای دو هزار و 400 مترمربع و خواهران با ظرفیت دو هزار نفر و زیربنای یکهزار و 400 متر مربع، سوئیت های اقامتی، سالن آمفی تاتر، سفره خانه و ... است که با اعتبار اولیه پنج میلیارد ریال ساخته می شود.