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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

کتاب جامعی درباره تاریخ شیعه از عبدالرفیع حقیقت چاپ می‌شود

کتاب جامعی درباره تاریخ شیعه از عبدالرفیع حقیقت چاپ می‌شود

عبدالرفیع حقیقت از آماده‌سازی کتاب «تاریخ مذهب تشیع از آغاز تا پایان قرن سیزدهم» برای چاپ خبر داد.

عبدالرفیع حقیقت، نویسنده، پژوهشگر و مدیر انتشارات حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب «تاریخ مذهب تشیع از آغاز تا پایان قرن سیزدهم» در حال حاضر مراحل پایانی انتشار را پشت سر می‌گذارد و به زودی توسط نشر کومش منتشر می‌شود.

وی افزود: برای اولین بار است که چنین کتابی در تاریخ مذهب شیعه منتشر می‌شود. این کتاب 1000 صفحه حجم دارد و تا به حال کتابی به این جامعیت درباره مذهب شیعه تالیف نشده است. نگارش این کتاب به عهده خودم بوده است و مقطع تاریخی آن از روز غدیر آغاز شده تا پایان قرن سیزدهم هجری را شامل می‌شود.

این پژوهشگر ادامه داد: آثار، افکار و اندیشه‌های تمام علمای شیعه در این کتاب درج شده است و خدمات عالمان شیعه در آن منعکس شده است. این کتاب از نظر ادبی هم ثقل خوبی دارد؛ چون اشعار و آثار ادبی علمای شیعه در آن آمده است و در یک جمله حاصل 45 تا 50 سال تحقیق و پژوهش من است. این کتاب حداکثر تا آبان ماه امسال چاپ و عرضه خواهد شد.

حقیقت گفت: چاپ چهارم «جنبش سربداران» با موضوع جنبش‌های ایرانیان در قرن هشتم هم به زودی منتشر می‌شود. این کتاب هم از آثار من است که سال‌ها پیش آن را نوشته‌ام.

کد مطلب 1368974

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