عبدالرفیع حقیقت، نویسنده، پژوهشگر و مدیر انتشارات حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب «تاریخ مذهب تشیع از آغاز تا پایان قرن سیزدهم» در حال حاضر مراحل پایانی انتشار را پشت سر میگذارد و به زودی توسط نشر کومش منتشر میشود.
وی افزود: برای اولین بار است که چنین کتابی در تاریخ مذهب شیعه منتشر میشود. این کتاب 1000 صفحه حجم دارد و تا به حال کتابی به این جامعیت درباره مذهب شیعه تالیف نشده است. نگارش این کتاب به عهده خودم بوده است و مقطع تاریخی آن از روز غدیر آغاز شده تا پایان قرن سیزدهم هجری را شامل میشود.
این پژوهشگر ادامه داد: آثار، افکار و اندیشههای تمام علمای شیعه در این کتاب درج شده است و خدمات عالمان شیعه در آن منعکس شده است. این کتاب از نظر ادبی هم ثقل خوبی دارد؛ چون اشعار و آثار ادبی علمای شیعه در آن آمده است و در یک جمله حاصل 45 تا 50 سال تحقیق و پژوهش من است. این کتاب حداکثر تا آبان ماه امسال چاپ و عرضه خواهد شد.
حقیقت گفت: چاپ چهارم «جنبش سربداران» با موضوع جنبشهای ایرانیان در قرن هشتم هم به زودی منتشر میشود. این کتاب هم از آثار من است که سالها پیش آن را نوشتهام.
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