کاشت برنج در شهرستان بروجرد پایان یافت

محمود بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد در سخنانی اظهار داشت: کار کاشت 455 هکتار برنج در این شهرستان به پایان رسید.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با عملکرد چهار هزار و 500 کیلوگرم شلتوک در هکتار میزان تولید برنج شهرستان بروجرد به دو هزار و 47 تن برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فصل پایان برداشت کلزا در این شهرستان اظهار داشت: سطح زیر کشت کلزا در شهرستان بروجرد 95 هکتار بوده که تاکنون 160 تن توسط کمیسیونها خریداری شده است.

بختیاری تصریح کرد: پیش بینی می شود کل تولید محصول کلزا این شهرستان به 180.5 تن برسد.

وی از کاهش 15.5 درصدی سطح زیر کشت کلزا در شهرستان بروجرد نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان داشت: با این وجود تولید محصول کلزا حدود 17 درصد افزایش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید محصول گندم در این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: پیش بینی می شود که تولید محصول گندم در این شهرستان در سالجاری 25 درصد کاهش یابد.

بختیاری با بیان اینکه کاهش تولید محصول گندم در شهرستان بروجرد به دلیل تاخیر در بارندگی های پاییزه می باشد ادامه داد: در شهرستان بروجرد هفت هزار و 678 هکتار گندم آبی و 11 هزار 794 هکتار دیم وجود دارد که با آغاز فصل برداشت تاکنون هفت هزار و 741 تن گندم توسط کمیسیونها خریداری شده است.

وی افزود: با توجه به تاخیر در بارندگی های پاییزه و عدم سبز و بدسبزی در برخی مزارع گندم متوسط عملکرد گندم آبی سه هزار و 400 کیلوگرم در هکتار و گندم دیم یک هزار و 200 کیلوگرم در هکتار برآورد شده که میزان کل محصول تولیدی به 46 هزار و 58 تن می رسد و پیش بینی می شود نسبت به سال زراعی گذشته 25 درصد کاهش تولید اتفاق افتاده باشد.