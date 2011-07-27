معاینه 1200 بیمار در کهگیلویه و بویراحمد توسط گروه جراحان پلاستیک ایران

علی جمشیدی نژاد نماینده دانشگاه علوم پزشکی به خبرنگار مهر گفت: گروه 12 نفره فوق تخصصان جراحی پلاستیک در ایران که روز دوم مرداد به منظور معاینه آسیب دیدگان روستای گاودانه و بیماران خاص به این استان آمده بودند در شهرهای گچساران، دهدشت و یاسوج نیز بیمارانی که مشکل ناهنجاری های پوستی داشتند از جمله سوختگی، ناهنجاریهای فک و صورت و شکاف دهان را معاینه کردند.

وی افزود: همچنین هفت نفر از بیمارانی که مشکل شکاف کام، خال گوشتی، کیست صورت، چسبندگی زبان و انگشت داشتند به صورت رایگان تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

نماینده دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: گروه جراحان پلاستیک امروز چهارشنبه یاسوج را به مقصد تهران ترک کردند تا پرونده های بیمارانی که معاینه شده اند را بررسی کنند و کسانی که به درمان طولانی تری احتیاج دارند به شهرهای شیراز و تهران انتقال داده شوند.