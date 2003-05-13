سياستهاي وزارت علوم در اعزام دانشجو محدود است

دكتر "فرهاد رحمتي" در گفت و گو با خبرنگار گروه اخبار دانشگاهي خبرگزاري مهر، افزود: هزينه اعزام و تحصيل برخي از دانشجويان به خارج كشور بيش از يك ميليارد ريال است.

وي ادامه داد: هزينه تربيت يك دانشجوي دكترا در يك كشور اروپايي حدود800 ميليون ريال است و اين رقم در برخي از كشورها از يك ميليارد ريال نيز فراتر مي رود، همچنين اين هزينه در ژاپن يك ميليارد و 500 ميليون ريال، در آمريكا يك ميليارد و 200 ميليون ريال تا يك ميليارد و 300 ميليون ريال ودر هلند يك ميليارد و 400 ميليون ريال برآورد شده است.

دكتر رحمتي، همچنين به تبعات تا خير در بازگشت برخي از دانشجويان اعزامي اشاره كرد و افزود: اين تاخير وزارت علوم را در پرداخت هزينه هاي خود با مشكل مواجه ساخته كه اين موضوع يكي ازدلايل كاهش ميزان اعتبارات ما در سال آينده است.

وي خاطر نشان كرد: هر سال حدود 400 نفر براي تحصيل به خارج كشور اعزام مي شوند كه از اين تعداد به طور متوسط 200 تا 230 نفر بورسيه كامل هستند و ساير نيز به منظور بورس تحقيقاتي كوتاه مدت، اعزام مي شوند.