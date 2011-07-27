عامل لیبیایی انفجار لاکربی آفتابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالباسط المقرحی" عامل انفجار هواپیمای پان آمریکن در سال 1988 بر فراز اسکاتلند پس از گذشت دو سال در یک نشست قبیله ای حامی رژیم معمر قذافی در طرابلس ظاهر شد.

در تصاویری که تلویزیون لیبی از المقرحی 59 ساله پخش کرد وی که به شدت لاغر شده بر ویلچر نشسته بود. آخرین حضور المقرحی در سپتامبر 2009 در بیمارستانی در طرابلس بود.

عبداالباسط المقرحی در حادثه انفجار هواپیمای خطوط هوایی پان امریکن بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند محکوم شناخته و به حبس ابد محکوم شد، اما به علت شدت بیماری‌اش توسط دادگاه اسکاتلند آزاد شد.