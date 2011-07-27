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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

یحیی‌زاده در گفتگو با مهر‌:

رایزنی‌های دقیقه 90 عباسی سرنوشت رای اعتماد را تعیین می‌کند

رایزنی‌های دقیقه 90 عباسی سرنوشت رای اعتماد را تعیین می‌کند

رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی گفت: رایزنی های دقیقه 90 عباسی با نمایندگان در قالب ارائه برنامه در دو بخش ورزش و جوانان و دفاع رئیس جمهور از عباسی تاثیر بسزایی در رای اعتماد وکلای ملت به وی دارد.

سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اینکه شرایط عام عباسی برای حضور در وزارت ورزش و جوانان مثبت است، اظهار داشت: با توجه به پیشینه مدیریتی عباسی در وزارت تعاون، ریاست دانشگاه و نمایندگی مجلس شرایط عام ایشان برای حضور در وزارت ورزش و جوانان مثبت ارزیابی می شود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نمایندگان مجلس سخت گیری زیادی به خرج ندهند می توان بعد از گذشت چند ماه از تشکیل وزارت ورزش و جوانان شاهد حضور یک وزیر در این وزارتخانه باشیم.

وی با اشاره به اینکه نتیجه رای عباسی وابسته به این چند روز و دقیقه 90 انتخاب وی است، گفت: اگر برنامه های عباسی در دو بخش جوانان و ورزش کامل باشد می تواند شرایط خاص را نیز برای حضور در وزارت ورزش و جوانان احراز کند.

یحیی زاده افزود: دفاع رئیس جمهور از عباسی و دفاعیات خود وی تاثیر بسزایی در رای سرنوشت ساز عباسی دارد.

کد مطلب 1369036

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