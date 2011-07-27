سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اینکه شرایط عام عباسی برای حضور در وزارت ورزش و جوانان مثبت است، اظهار داشت: با توجه به پیشینه مدیریتی عباسی در وزارت تعاون، ریاست دانشگاه و نمایندگی مجلس شرایط عام ایشان برای حضور در وزارت ورزش و جوانان مثبت ارزیابی می شود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نمایندگان مجلس سخت گیری زیادی به خرج ندهند می توان بعد از گذشت چند ماه از تشکیل وزارت ورزش و جوانان شاهد حضور یک وزیر در این وزارتخانه باشیم.

وی با اشاره به اینکه نتیجه رای عباسی وابسته به این چند روز و دقیقه 90 انتخاب وی است، گفت: اگر برنامه های عباسی در دو بخش جوانان و ورزش کامل باشد می تواند شرایط خاص را نیز برای حضور در وزارت ورزش و جوانان احراز کند.

یحیی زاده افزود: دفاع رئیس جمهور از عباسی و دفاعیات خود وی تاثیر بسزایی در رای سرنوشت ساز عباسی دارد.