پربازدیدترین اخبار روز؛ از درماندگی تغییر تا درخواستی از شیطان

اولین خبر پربازدید امروز مربوط به ادامه کشمکش میان کاخ سفید و کنگره آمریکا بر سر بدهی های دولت و درخواست اوباما برای افزایش سقف بدهی ها برای خارج شدن از بحران است.

درصورتی که کنگره آمریکا تا ماه آگوست با درخواست افزایش سقف بدهی های دولت موافقت نکند، دولت آمریکا دیگر هیچ پولی برای هزینه کردن در امور جاری این کشور نخواد داشت.

دومین خبر پربازدید امروز مربوط به سخنان نامزد احراز پست ریاست ستادمشترک ارتش آمریکا درباره ایران است.

ژنرال "مارتین دمپسی" که دیروز در سنا حاضر شده بود در ادعاهای خود به ایران هشدار داد که به دنبال تسلیحات هسته ای نرفته و از شورشیان عراقی نیز حمایت نکند. نامزد احراز پست ریاست ستاد ارتش مشترک آمریکا در ادامه ادعاهای خود ایران را یک "نیروی بی ثبات کننده" معرفی کرد.

سومین خبر پربازدید امروز مربوط به انتقاد مردم نروژ از پلیس این کشور به دلیل اقدام دیرهنگام آنها در برخورد با حوادث روز جمعه است.

گفته می شود عامل حوادث روز جمعه، به مدت 45 دقیقه به سوی افراد حاضر در جزیره شلیک کرده و پلیس پس از اتمام کشتار به این منطقه رسیده است.

خبر پربازدید بعدی مربوط به پیشنهاد نفتی عربستان به هند است.

در پی حل نشدن مشکل ایجاد شده میان هند و ایران در ارتباط با دادن پول نفت وارداتی، عربستان به هند پیشنهاد داده که می تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت به دهلی نو بفروشد. این پیشنهاد از سوی "آرامکو" شرکت ملی نفت عربستان به شرکت های نفت باهارات و هندوستان ارائه شده است.

خبر بعدی درباره درخواست کره شمالی از آمریکا برای امضای قرارداد امنیتی است.

روز گذشته معاون وزیر امور خارجه کره شمالی به امریکا سفر کرد تا با مقامات واشنگتن درباره تنشهای موجود میان دو کشور به مذاکره بنشید . این مقام پیونگ یانگ در سفر خود خواستار امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده شده تا از این طریق به تنش های چند ساله کره شمالی با آمریکا، کره جنوبی و ژاپن خاتمه داده شود.