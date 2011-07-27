به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدی گفت: معرفی مدارس فعال در حوزه آموزش تخصصی قرآن، برگزاری نمادین کلاسهای آموزش قرآن کریم به روش اشاره و معرفی درگاههای مجازی آموزش قرآن و عترت، راهنمایی فعالان و مؤسسات قرآنی در خصوص بیمه فعالان قرآنی، برگزاری میزگردهای مشاوره تخصصی در حوزههای قرآنی از جمله برنامههای بخش نهادها و مؤسسات در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم است.
محمدی تصریح کرد: دعوت از قاریان ممتاز بینالمللی، نمایش انواع قرآنهای خطی، معرفی خطوط و آثار هنری، ارائه جزوههای انس با قرآن و ارائه شیوههای نوین حفظ قرآن کریم، معرفی مؤسسات فعال در حوزههای قرآنی در سطح کشور، ارائه کتب الکترونیکی و پخش کلیپ و نماهنگهای قرآنی از طریق بولوتوث از دیگر برنامههای پیشبینی شده برای علاقمندان در نمایشگاه قرآن است.
رئیس بخش نهادها و مؤسسات اظهار داشت: برگزاری نشستهای تخصصی توسط موسسات با موضوعات نقد وهابیت، مفهومشناسی جداییناپذیری قرآن و عترت، راهبردهای درونیسازی فرهنگ و عقائد شیعی و مفاهیم قرآنی و آموزش مهارتهای زندگی، ثبت نام از علاقمندان برای شرکت در کلاسهای انس با قرآن از دیگر برنامههای متنوع این بخش از نمایشگاه است.
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از ششم مرداد تا چهارم شهریور ماه و از ساعت 17 تا 24 پذیرای علاقمندان است.
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